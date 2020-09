Nella casa del GF VIP è entrata Dalila, la fidanzata di Massimiliano Morra La donna ha avuto uno scontro con Adua Del Vesco. Ecco cosa è successo in diretta.

La puntata di ieri sera, 28 settembre, del Grande Fratello VIP è stata ricca di sorprese e colpi di scena. Un episodio che ha fatto molto chiacchierare è certamente quello che riguarda Massimiliano Morra, la sua fidanzata Dalila e Adua Del Vesco. La compagna dell’attore ha fatto una sorpresa ed è entrata nella casa di Cinecittà per salutare la sua dolce metà: la Del Vesco però non ha dimenticato che al termine della prima puntata del GF VIP, Dalila aveva scritto un messaggio al veleno contro lei, chiamandola ‘Povera santa infelice’. Proprio per questo si è avvicinata alla coppia per cercare un confronto con la compagna del suo ex: i toni non sono stati proprio tranquilli, ecco cosa si sono dette le due donne.

GF VIP, “Le cose le sappiamo io e lui”: lo scontro in diretta tra Adua e la fidanzata di Massimiliano

Durante la puntata del GF VIP ieri sera, 28 settembre, c’è stato lo scontro tra il passato ed il presente di Massimiliano Morra. E’ entrata nella casa di Cinecittà Dalila, compagna dell’attore, ed ha avuto un’accesa discussione con Adua Del Vesco. Adua ha cercato le scuse dalla donna per le parole scritte precedentemente sui social: Dalila al termine della prima puntata del reality chiamò la concorrente ‘Povera santa infelice‘. “Non ho problemi con te, Massimiliano non è entrato come voi. Non mi è piaciuto il tuo modo di raccontare del mio fidanzato. Dalla prima sera non hai fatto altro che parlare di lui, è passato un messaggio sbagliato” ha detto la compagna di Massimiliano ad Adua, attraverso il vetro. La concorrente piuttosto irritata ha prontamente risposto: “Tu non eri presente nel passato, le cose le sappiamo io e lui. Non ho detto menzogne. Hai scritto delle parole fuori luogo“.

“Mi aspettavo delle scuse” ha detto Adua e l’ha ripetuto al suo coinquilino quando la donna è andata via.