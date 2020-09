Alessia Marcuzzi fa sognare i fan con uno scatto in cui è completamente senza veli: Instagram diventa rovente, pioggia di like e commenti.

Alessia Marcuzzi, amatissima conduttrice di Temptation Island, mette a dura prova il battito cardiaco dei suoi fan: è di pochi minuti fa lo scatto postato dalla bella Alessia sul suo account Instagram in cui è completamente senza veli. Seduta su una sedia disposta al contrario, nell’immagine la conduttrice, completamente senza veli, ha le gambe divaricate e lo schienale della sedia la copre al centro. Bellissima, con i capelli raccolti e lo sguardo un po’ malinconico che si addice ai colori della foto, tendenti al bianco e nero. In pochi minuti migliaia i like ottenuti, com’era facile prevedere: “Meraviglia della natura”, “Stupenda”, “Che gambe”, questi i commenti che si leggono sotto il post.

Alessia Marcuzzi, la foto senza veli è da capogiro

Come didascalia allo scatto, Alessia ha scritto “Luce e ombra”: ci chiediamo a cosa mai si riferisca, visto che pare la Marcuzzi attualmente stia attraversando una fase positiva della sua vita: nel campo lavorativo, Temptation Island le sta dando parecchie soddisfazioni dopo un’estate in cui, suo malgrado, è stata al centro di fastidiosi pettegolezzi che la volevano in una relazione clandestina con Stefano De Martino e causa della separazione tra il ballerino e Belen Rodriguez. Inoltre, con suo marito Paolo Calabresi Marconi, produttore televisivo, il legame sembra essere molto solido, secondo quanto dichiara la stessa Alessia. La Marcuzzi, infatti, ha parlato spesso anche dello splendido rapporto tra suo marito e i suoi due figli, Tommaso e Mia, avuti rispettivamente da Simone Inzaghi e da Francesco Facchinetti.

Tornando alla foto pubblicata da Alessia, a parte l’enorme bellezza che ormai è ben nota a tutti, dobbiamo aggiungere anche che la conduttrice è di un’eleganza unica che da sempre è il suo punto forte. Alessia riesce ad essere seducente ed elegante allo stesso tempo, nonostante abbia ampiamente superato i 40 anni si mantiene in ottima forma e nessuno le darebbe l’età che ha. Inoltre, c’è da dire che è bravissima nel suo lavoro e se qualche volta ha avuto delle difficoltà, come nel caso di qualche tempo fa all’Isola dei Famosi, è sempre riuscita ad uscirne con la sua classe innata.

