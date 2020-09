Amici, vi ricordate di Shady Cherkaoui? L’incredibile cambiamento: oggi è decisamente irriconoscibile.

E’ stata una delle allieve più apprezzate della sedicesima edizione del noto programma di Maria De Filippi, Amici, Shady: ma oggi è irriconoscibile, l’incredibile cambiamento. Shady Cherkaoui ha mostrato all’interno della scuola più famosa d’Italia di essere molto talentuosa, una voce la sua davvero incantevole che ha emozionato il pubblico e anche i professori. Arrivò al Serale scelta nella squadra Bianca dell’esuberante coach Morgan, che fin da subito ha mostrato la sua eloquenza. Prima però di arrivare ad Amici aveva già intrapreso diversi provini, in particolare ad X-factor, dove arrivata alla fase dei Bootcamp la sua corsa è stata arrestata da Fedez, che decise di non portarla ai Live show. Purtroppo dopo la conclusione del percorso ad Amici non ci sono state più tracce di Shady, almeno in Italia. Infatti, la bellissima cantante ha avuto un grande successo in Francia, andando sul palco con un nome nuovo Shanguy. A quanto pare però non è il solo cambiamento che Shady ha compiuto, infatti c’è stato un forte mutamento anche nel suo look: oggi appare irriconoscibile!

Amici, vi ricordate di Shady? Oggi è irriconoscibile

Shady Cherkaoui è stata una delle cantanti della sedicesima edizione del noto talent show Amici di Maria de Filippi. La sua voce ha conquistato fin da subito, sublime e maestosa ha incantato il palco della famosa trasmissione. All’interno del programma aveva allacciato un bellissimo legame con uno dei cantanti in modo particolare, i due sembravano molo uniti. Purtroppo però fu eliminata durante il Serale. Una volta uscita da Amici si sono un po’ perse le tracce di questa meravigliosa cantante. Ma sembra proprio che Shady sia arrivata al successo fuori dall’Italia, in Francia, dove è apparsa sui palchi con un nuovo nome, ossia Shanguy. Ma non solo, la cantante si è mostrata con un look decisamente diverso. La ricordiamo con capelli lunghi e mora, ma oggi ha mutato il suo stile. Infatti, dal suo profilo instangram è possibile fin da subito ammirare il suo cambiamento. Shady è apparsa irriconoscibile, con capelli colorati, passando tra il grigio e il viola o rosa, lenti a contatto colorate e un abbigliamento molto eccentrico.

Shady Cherkaoui ha conquistato i suoi follower con questo inaspettato cambio look, che a quanto pare è stato tanto apprezzato. La sua raggiante giovinezza è così accompagnata oggi da uno stile decisamente fuori dagli schemi, similare a quello di Lady Gaga. Non solo, anche la sua musica è cambiata, dai brani portati ad Amici malinconici ma sempre incantevoli è passata ad una musica più forte ed elettronica. Un cambiamento il suo molto ammirato dai suoi migliaia di follower che la seguono dai tempi di Amici.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui