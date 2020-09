Chi è Angelica Massera: la nuova ‘inviata delle mamme’ di Striscia

Chi è Angelica Massera: la nuova e spumeggiante ‘inviata delle mamme’ che sarà presente a Striscia la Notizia.

Una nuova edizione di Striscia La Notizia è iniziata lunedì 28 settembre su canale 5, quest’anno alla conduzione di partenza della nota trasmissione satirica Ficarra e Picone. Tantissime sono le novità già avviate nella prima puntata del programma, in particolare a colpire è stata certamente la nuova inviata presentata, stiamo parlando di Angelica Massera, l’inviata delle mamme. Angelica è nata nel 1985, romana e sicuramente esuberante, ha già conquistato il pubblico. La donna ha iniziato la sua scalata nel mondo dello spettacolo intraprendendo la strada di attrice comica, infatti è nota proprio per questo, oggi lavora grazie al suo profilo instangram tanto seguito anche come influencer. La nuova inviata di Striscia ha debuttato in televisione con “Sabato Italiano” nel 2005, ma ha anche lavorato al format di Real Time “Alta Fedeltà”. Ha poggiato le sue basi in particolar modo sul web con i suoi racconti scherzosi ma veritieri sui luoghi frequentati dalle mamme e del rapporto che la scuola ha con i figli. Da pochissimo l’abbiamo vista vestire i panni di inviata a Striscia La Notizia e sembra già aver conquistato tutti. La donna ha anche lasciato un messaggio social per rivelare la sua presenza nel noto format satirico. Scopriamo insieme le sue parole.

Lunedì 28 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione del noto tg satirico Striscia La Notizia, condotto da Ficarra e Picone, il super duo comico italiano. Molte sono state già le novità avviate, e tantissimi i servizi mandati in onda condotti dai diversi inviati e che hanno riscosso molto clamore, come il video in cui veniva recato al noto imprenditore Flavio Briatore un meraviglioso tapiro, che ha spiazzato letteralmente tutti con una risposta assai ambigua riguardante l’ex moglie. Una sorpresa in particolare però ha destato grande interesse. Infatti, è stata presentata la nuova inviata del programma che a quanto pare sembra aver già conquistato i telespettatori. Stiamo parlando di Angelica Massera, la nuova ‘inviata delle mamme‘. La donna è diventata nota sul web per i suoi racconti molto spiritosi ma che rispecchiano la realtà sulla vita delle mamme e dei figli a scuola. Il suo format “vita da mamma” ha avuto milioni di visualizzazioni, grazie al clamoroso riscontro che ha avuto soprattutto su tantissime mamme.

La nuova inviata di Striscia la Notizia già nei giorni scorsi aveva anticipato sul suo profilo in instangram di entrare a far parte della grande famiglia di Striscia: “Ebbene sì, per la prima volta nella storia di Striscia La Notizia ci sarà un’inviata ‘delle mamme’, che si occuperà dei problemi riguardanti la scuola, il bullismo e altro ancora”, ha scritto Angelica sui social. La Massera si definisce l’inviata pronta a risolvere ogni problema del mondo scolastico che affanna il sistema. Beh, Angelica Massera è apparsa fin da subito molto spumeggiante, col suo sorriso solare e vivace, e siamo certi che i suoi servizi saranno super scoppiettanti!

