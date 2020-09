Antonella Elia, la stoccata ad Adriana Volpe: “Le ho mandato un messaggio e…”; le parole dell’opinionista del Grande Fratello Vip 5.

Oggi è opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ma, solo qualche mese fa, era una delle concorrenti ufficiali, rinchiusa nella Casa più spiata della tv. Parliamo di Antonella Elia, una delle ex gieffine più amate in assoluto. Dopo l’esperienza da concorrente, Alfonso Signorini l’ha voluta al suo fianco, come opinionista della nuova edizione del reality, iniziata qualche settimana fa. E, dopo poche puntate, Antonella ha già dimostrato di non avere peli sulla lingua! E anche a proposito dei suoi ex coinquilini, della passata edizione, Antonella Elia non le manda certo a dire. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’opinionista si è lasciata andare ad alcune rivelazioni su una sua ex compagna di GF, Adriana Volpe. Ecco cosa ha raccontato.

Antonella Elia, la stoccata ad Adriana Volpe: “Mi rifiuto di avere amiche fasulle”

Antonella Elia e Adriana Volpe sono ancora amiche dopo il GF Vip 4? Le parole della Elia non fanno ben sperare. A Tv Sorrisi e Canzoni, l’attuale opinionista del Grande Fratello Vip ha raccontato un aneddoto che riguarda proprio il suo rapporto con la conduttrice di Ogni Mattina. Nello specifico, Antonella spiega di aver scritto ad Adriana, ma di non aver ricevuto alcuna risposta: “Una volta le ho mandato un messaggio per chiederle come si fa lo smalto semipermanente per le unghie. Non mi ha mai risposto.” Ma non è tutto: la Elia aggiunge di aver chiesto ad Adriana di uscire una sera, ma che quest’ultima non aveva tempo. “Mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e poi dietro le quinte sparlano di te”. Insomma, parole davvero forti quelle di Antonella verso Adriana: fine di un’amicizia?

Intanto, Antonella tornerà in onda il prossimo venerdì, 2 ottobre, con la nuova diretta col Grande Fratello Vip 5. Al suo fianco, come opinionista, Pupo, per il secondo anno consecutivo nello show di Canale 5. State seguendo questa nuova edizione?