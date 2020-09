La celebre attrice è diventata mamma bis: ha tenuto la gravidanza lontana dai riflettori. Lo scatto su Instagram ha fatto emozionare migliaia di fan.

Poche ore fa ha dato un meraviglioso annuncio sui social. L’attrice è diventata mamma bis! Parliamo di Amanda Seyfried, la famosissima attrice statunitense che nelle ultime ore ha condiviso con i suoi fan la sua gioia. Amanda è nata in Pennsylvania, a Allentown, nel 1985 e cominciò la sua carriera come modella: solo nel 2000 ha intrapreso la strada della recitazione entrando a far parte del cast di alcune soap opera. Ad oggi è una delle attrici americane più amate: ricordiamo i suoi ruoli in ‘Mamma mia!’, ‘Letters to Juliet’, ‘In time’ e tanti altri film famosi. Dal 2015 da coppia con Thomas Sadoski: i due si sono sposati il 12 marzo del 2017 e il 24 marzo successivo nacque la loro primogenita. Sono diventati genitori bis nelle ultime ore: date un’occhiata al post.

Fiocco azzurro per la celebre attrice: è diventata mamma bis

Amanda Seyfried, la celebre attrice statunitense, ha dato alla luce un piccolo uomo: lo ha scritto sul suo canale Instagram pubblicando il primo scatto del neo arrivato. Amanda e Thomas Sadoski diventano genitori bis: nel 2017 è nata la loro primogenita. L’account Instagram del settimanale Chi fa sapere che l’attrice ha tenuto la gravidanza lontano dai riflettori: nessuno sapeva che l’attrice di ‘Mamma mia‘ fosse incinta. La sorpresa è stata meravigliosa, proprio come l’incredibile scatto.

Chi è Thomas Sadoski

Il marito di Amanda è anche lui un attore americano, nato a New Haven, nel Connecticut, ma è cresciuto in Texas. E’ un attore teatrale, cinematografico e televisivo. E’ molto conosciuto per aver interpretato Don Keefer nella serie ‘The Newsroom’ e Matt Short in ‘Live in Pieces’. Sadoski è un membro del consiglio dell’organizzazione che aiuta i bambini sfollati a ricevere cure e sostegno: si chiama INARA ed è un’organizzazione no profit.