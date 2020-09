L’attore turco Can Yaman che ha spopolato in tutto il mondo facendo impazzire milioni di fan starebbe per arrivare Italia: parteciperà proprio a quel programma?

L’attore turco Can Yaman ha spopolato in tutto il mondo, come dimostra il suo profilo Instagram seguito da oltre sette milioni di follower. Diventato noto al pubblico italiano grazie alla serie evento Daydreamer, che racconta l’appassionante storia d’amore tra Can e Sanem, interpretata dalla splendida e talentuosa Demet Ozdemir, che ha una carriera inaspettata alle spalle. La chimica innegabile tra i due attori ha reso la serie una delle più seguite nel nostro paese e il fascino innegabile dell’attore ha conquistato migliaia di fan. Can Yaman era di recente impegnato a registrare l’ultimo episodio della sua nuova serie, Bay Yanlis, i cui fan hanno ricevuto una brutta notizia, purtroppo inaspettata. L’attore è già stato ospite in italia qualche tempo fa, nello studio della celebre Barbara D’Urso, ma voci insistenti si dicono convinte che presto lo rivedremo nel nostro paese. Can Yaman sta arrivando in Italia per partecipare proprio a quel programma? Scopriamo i dettagli.

Can Yaman presto in Italia per partecipare ad un famoso programma?

A quanto pare l’affascinante Can Yaman potrebbe arrivare presto in Italia e i fan più attenti hanno ipotizzato la sua partecipazione ad un programma in particolare. Di che programma si tratta? Di C’è posta per te, condotto dalla regina di Mediaset, Maria De Filippi. Ricordiamo che l’attore era già stato ospite della trasmissione e, in vista del ritorno in onda di C’è posta per te che prenderà il posto di Tu si que vales, si è vociferato che il suo arrivo possa c’entrare. Ad avallare la tesi una foto postata proprio un’ora fa da Can Yaman in cui lo si vede in aeroporto, come suggerito dalla emoticon usata al posto della didascalia. Ovviamente, nonostante non ci sia ancora niente di ufficiale, le fan italiane sono letteralmente impazzire all’idea che il loro beniamino possa di nuovo approdare nel nostro paese. Ricordiamo che Can Yaman, durante la partecipazione al programma di Barbabra D’Urso, ha dimostrato di parlare molto bene l’italiano e, spesso, sul suo profilo Instagram, ha dimostrato il suo amore per l’Italia e l’apprezzamento e il calore che gli riserviamo.

In attesa di avere notizie ufficiali continueremo a seguire l’affascinante Can Yaman per tenervi aggiornati!