Clizia Incorvaia, spiacevole episodio per la donna: “Sono costretta a bloccare e denunciare ancora”.

La bellissima Clizia Incorvaia è stata vittima di uno spiacevole episodio e ha sfogato la sua rabbia su instangram: “Costretta ancora a bloccare e denunciare”. L’abbiamo conosciuta a fondo per aver partecipato alla precedente edizione del Grande Fratello Vip, dove purtroppo a causa di alcune affermazioni pronunciate è stata squalificata dal reality. Un colpo duro per la donna che uscì tra le lacrime e lo sconforto. Nella casa più spiata d’Italia la Incorvaia ha legato fortemente con il coinquilino Paolo Ciavarro. La loro storia d’amore nel noto programma condotto da Alfonso Signorini ha fatto sognare milioni di italiani. Una volta usciti dal reality i due sono diventati formalmente una coppia. Com’è evidente dai profili instangram di Ciavarro e della Incorvaia il loro amore è ben saldo, da pochissimo sono stati ospiti a Verissimo e sono apparsi più innamorati che mai. La meravigliosa modella ha però rivelato tramite una storia sul suo social di un episodio di cui è stata vittima, che ha colpito anche la sua famiglia: “Costretta a bloccare e denunciare”, tuona la bella influencer. Entriamo nel dettaglio dell’accaduto.

Clizia Incorvaia, spiacevole episodio: “Costretta a denunciare”

E’ stata una delle concorrenti più discusse della precedente edizione del Grande Fratello Vip, non solo per la sua eliminazione, ma anche per essersi trovata al centro dei gossip all’interno della casa. Infatti, nel reality Clizia Incorvaia ha trovato l’amore, stiamo parlando del bellissimo Paolo Ciavarro. I due hanno fatto innamorare milioni di italiani, e il loro primo bacio nella casa più spiata d’Italia riscontrò tanto clamore. Ricordiamo, che Clizia Incorvaia è stata sposata con il cantante Francesco Sarcina, appartenente al famoso gruppo Le Vibrazioni. Proprio mentre era concorrente nel Grande Fratello Vip, l’uomo ha partecipato al Festival Di Sanremo, con il meraviglioso brano ‘Dov’è’, e molte sono state le voci di un possibile riferimento all’ex moglie. La meravigliosa influencer spesso pubblica sui social scatti davvero particolari che mandano letteralmente in delirio i suoi follower, come anche lo spettacolare balletto insieme al suo fidanzato. Purtroppo Clizia da pochissimo ha pubblicato un messaggio molto duro, infatti, è stata vittima di uno spiacevole episodio che a quanto sembra si è ripetuto più volte: “Costretta a bloccare e denunciare“, ha scritto la bella modella.

La Incorvaia ha voluto pubblicamente esprimere la sua rabbia sui social, sostenendo di essere stata costretta a bloccare e denunciare ancora una volta la ‘gente cattiva’ che sfoga le proprie repressioni sul profilo della donna. Sembra che non sia un episodio isolato, infatti, Clizia ha scritto che più delle volte li lascia fare, accantonando la situazione. Ma adesso è arrivata ad un limite, soprattutto quando si inizia a parlare della sua famiglia e della sua bambina. “Non lo permetto, sono stati denunciati alla polizia postale”, ha affermato la modella. Un episodio alquanto spiacevole accaduto più volte che ha toccato Clizia Incorvaia arrivata ormai al limite e costretta a prendere provvedimenti.

