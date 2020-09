Dice addio alla trasmissione, “Ho chiuso il contratto con Mediaset”: l’annuncio inaspettato arriva attraverso Instagram.

“Ho chiuso definitivamente il contratto con Mediaset. Ciao Ciao!”. Con queste parole Christian Vieri annuncia di aver interrotto definitivamente il suo rapporto lavorativo con l’azienda di Cologno Monzese. E, in particolare, con Tiki Taka, la trasmissione sportiva fino all’anno scorso condotta da Pierlugi Pardo, in cui Bobo era opinionista. Quest’anno, al timone del programma c’è Piero Chiambretti, che ha apportato numerose modifiche alla trasmissione. A partire proprio dagli ospiti presenti in studio.

Dice addio alla trasmissione, “Ho chiuso il contratto con Mediaset”: l’annuncio inaspettato di Christian Vieri

Si conclude definitivamente l’accordo contrattuale tra Christian Vieri e Mediaset. Nella scorsa stagione, l’ex calciatore è stato uno dei volti fissi di Tiki Taka, la trasmissione sportiva del lunedì sera. La sua presenza, però, non è stata confermata con l’arrivo di un nuovo conduttore per lo show, Piero Chiambretti, che ha sostituito Pierluigi Pardo. L’annuncio della ‘rottura’ è arrivato proprio dal profilo Instagram di Bobo Vieri, attraverso le sue stories:

Un Tiki Taka che si presenta, quindi, ricco di novità, nella nuova versione targata Chiambretti. A partire proprio dal cast degli opinionisti fissi che vedremo in trasmissione. Tra questi, Ivan Zazzaroni, Francesca Barra, Francesca Brienza, e molti altri, che si alterneranno in studio, tra cui Giampiero Mughini, Fabio Ferrari e Franco Ordine. Insomma, una nuova edizione ricca di ospiti super e di novità. E voi, avete seguito le prime puntate?

Chiambretti e la nuova avventura a Tiki Taka

In una recente intervista a Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin, Piero Chiambretti ha definito Tiki taka ” lo show giusto in questo momento storico della mia vita”. Un momento in cui, dopo la perdita della madre a causa del Covid, il conduttore torinese ha bisogno di tagliare col passato. Ha deciso quindi di tuffarsi in un’avventura inedita. “Visto che mia madre non c’è più, ho deciso di fare una cosa diversa che non aveva mai visto, per non sentirne troppo la mancanza.