Ci siamo! Tra i grandi ritorni in tv di questo autunno c’è anche una delle serie tv più viste degli ultimi anni. Parliamo di Doc Nelle Tue Mani, la fiction di Rai Uno ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni. Grande protagonista di Doc, Luca Argentero, nei panni del dottor Andrea Fanti. Una serie tv che ha ottenuto ascolti record, per tutte le puntate andate in onda. Ma, sul più bello, la fiction è stata interrotta, per via dello scoppio della pandemia: le puntate finali, infatti, non sono state registrate. I fan sono rimasti, per mesi, col fiato sospeso. Ma finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale: l’attesa sta per finire! La data di inizio ufficiale di Doc è arrivata ed è stata svelata proprio dal bel Luca Argentero, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Scopriamo tutte le novità!

Doc Nelle Tue Mani, cambia la data di inizio: andrà in onda a partire dal 15 ottobre

Amici di Doc Nelle Tue Mani, tenetevi forte! Le nuove puntate della vostra serie tv preferita stanno per andare in onda, finalmente. E prima del previsto! Nelle scorse settimane, infatti, era trapelata la data del 22 ottobre. Ma, poco fa, è arrivata la notizia ufficiale: Doc tornerà in onda a partire da giovedì 15 ottobre! Una notizia meravigliosa per i fan, che dovranno aspettare solo poche settimana, per scoprire come si evolveranno le complicate vicende di Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. Il personaggio è ispirato alla vera storia di Pierdante Piccioni, che come Andrea ha perso la memoria, ma in seguito ad un incidente stradale e non ad una sparatoria, come invece accade nella fiction.

Una storia avvincente ed emozionante, che ha tenuto incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori. Che, ora, non aspettano altro che seguire le puntate finali dell’appassionante serie di Rai Uno. E voi, seguirete il gran finale? Luca Argentero ha anticipato: “Sarà un finale clamoroso, un grandissimo finale!”. Non non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà! E voi?