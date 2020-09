Elettra Lamborghini, stoccata ad una persona vicino alla coppia dopo il matrimonio: “C’era solo chi desideravamo…”, parole inaspettate

Elettra Lamborghini non smette mai di stupirci e tra le tante novità sul suo account ufficiale Instagram, ci sono certamente i dettagli del suo matrimonio con Afrojack. Un matrimonio davvero da favola, trascorso con la famiglia e gli amici più intimi, che sta facendo sognare tutti i suoi fans. Ma facciamo un piccolo passo indietro… La Twerking Queen ha iniziato oltre tre anni fa una relazione con il cantante e dj AfroJack. I due conosciutisi durante un concerto in cui si esibivano, hanno iniziato a frequentarsi poco dopo l’evento e da allora non si sono mai separati. Da li i due hanno iniziato una relazione molto seria e a tratti impegnativa, data la distanza America, Italia. La cantante ha sempre speso bellissime parole per il compagno. Nel corso dei mesi ci ha resi partecipi di tutti gli sviluppi della sua storia d’amore e soprattutto sull’andamento dell’organizzazione delle nozze. Il tutto è stato affidato alle mani espertissime di Enzo Miccio.

Elettra Lamborghini, stoccata dopo il matrimonio: “C’era solo chi desideravamo…”

Oltre alle nozze da sogno, a far luccicare gli occhi dei fan della coppia, ci hanno pensato anche i pettegolezzi. Pare infatti che alle nozze mancasse una persona molto vicina alla sposa… sua sorella Ginevra. Questa assenza ha fatto chiacchierare moltissimo il web che avanzato diverse ipotesi. La ragazza però aveva scritto sui social di essere molto dispiaciuta per questa assenza e di augurare ai novelli sposini il meglio. Un messaggio che certamente non è passato inosservato e che sta facendo molto mormorare, anche perché ci ha pensato la bella ereditiera a svelare al settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini, alcuni dettagli molto importanti in merito alle sue nozze.

A tutti coloro che si siano chiesti come mai dell’assenza di Ginevra, la cantante ha risposto così: “Come mai al matrimonio non era presente mia sorella? Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo…“. Pare quindi che la ragazza non sia proprio stata invitata e da qui sorge il dubbio che quindi il post pubblicato qualche giorno fa fosse una frecciatina, più che un augurio. Ovviamente solo le sorelle Lamborghini possono sapere dove sta la verità e soprattutto qual è. Nel frattempo tutte quelle che circolano, sono solamente congetture. Ancora tanti auguri agli sposi!