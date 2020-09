Elisabetta Gregoraci, look stellare per la diretta del GF Vip: quanto costa il suo abito? Ecco il prezzo dell’outfit.

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto, compresa la accesissima sfuriata di uno dei concorrenti, che ha minacciato di lasciare il programma durante la diretta. E, tra le protagoniste assolute della puntata e, in generale, dell’edizione c’è lei, Elisabetta Gregoraci. Che ci ha messo solo qualche giorno a far ‘innamorare’ il bel Pierpaolo Pretelli: tra i due, il feeling è sempre più forte. Nascerà un nuovo amore nella Casa più spiata della tv? Staremo a vedere! Nel frattempo, durante la diretta di ieri, Elisabetta si è mantenuta vaga sull’argomento, preferendo non sbilanciarsi. Ma oltre alle sue parole, i fan hanno notato anche altro, nella bella Gregoraci. Di che parliamo? Del suo look, raffinato come sempre, per il quale anche Signorini si è complimentato. Ma sapete quanto costano l’abito e le scarpe indossate da Elisabetta ieri sera? Vi sveliamo tutto noi!

Di bellezze, nella casa del Grande Fratello Vip 5, ce ne sono davvero tantissime. Ed Elisabetta Gregoraci è una di queste. La conduttrice di Battiti Live è una dei ‘vipponi’ chiusi nella casa più spiata della tv, per il reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella Casa, Elisabetta sta legando con tutti, in particolare con l’ex velino Pierpaolo, che sembra essersi preso una vera e propria ‘sbandata’ per la conduttrice. Che, in occasione della diretta di ieri sera, ha indossato un mini abito che non è passato inosservato. Un total look bianco e oro, con corpetto bianco senza maniche, e gonna corta con frange. Gli esperti di moda avranno riconosciuto che si tratta di un modello firmato Elisabetta Franchi. Quanto costa? Come riporta Fanpage.it, il prezzo pieno è 429 euro. A rendere ancora più chic il look della Gregoraci, ci hanno pensato i sandali color oro, abbinati all’abito. Si tratta dei Lang total gold di Jimmy Choo, dal valore di 725 euro!

Insomma, un look stellare, per una delle star di questo Gf Vip! E voi, state seguendo questa edizione del reality di Canale 5? Cosa ne pensate del percorso della Gregoraci nella Casa?