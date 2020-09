Ospite a Pomeriggio 5, Giulio Pretelli dice la sua sul legame che sta nascendo tra Elisabetta Gregoraci e suo fratello Pierpaolo al GF Vip.

Sta appassionando molto i telespettatori del GF Vip il flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: per il momento, i due si scambiano teneri abbracci e svariate effusioni ma una coppia in concreto non si è ancora formata. L’ex moglie di Flavio Briatore sembra meno propensa a lasciarsi andare, forse per timore delle polemiche che potrebbero scatenarsi fuori, visto il ruolo che ricopriva fino a qualche mese fa. Eppure, tra i due è innegabile che qualcosa di particolare sia scattato, come dimostra il bacio, seppur fugace, che si sono scambiati. Tra i tanti commenti e dibattiti nati all’esterno del programma, oggi è intervenuto sulla questione anche il fratello di Pierpaolo, Giulio Pretelli, che a Pomeriggio 5 si è espresso sull’interesse del fratello nei confronti della bella Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: parla il fratello di lui

Anche se la Gregoraci in confessionale ha definito l’interesse di Pierpaolo per lei solamente “tenero”, Giulio ha tutta un’altra opinione: “Conoscendo Pierpaolo lo vedo tanto preso e molto sincero, la guarda con gli occhi da cerbiatto, esattamente come ha detto lei”, ha dichiarato il fratello del gieffino. Anche il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti, ha la stessa opinione ed è pronto a scommettere che tra Elisabetta e Pierpaolo ci saranno degli sviluppi interessanti e che non si dovrà attendere molto. Il giornalista ha però ricordato le dichiarazioni di Briatore di questi giorni e se Elisabetta dovesse decidere di vivere appieno una storia con Pretelli, molto probabilmente sarà costretta a rinunciare a certe cose: “Briatore in questo momento è come la società che gestisce l’acquedotto, ha in mano dei rubinetti molto importanti”, ha detto Signoretti.

E voi cosa ne pensate? Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si concretizzerà una storia vera e propria? Vincerà il cuore o la mente?

