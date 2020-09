Nella casa del GF Vip, Elisabetta Gregoraci è sempre più vicina a Pierpaolo Petrelli: arriva il commento al veleno di Flavio Briatore.

Sapevamo che la vicinanza di Elisabetta e Pierpaolo avrebbe fatto parlare tantissimo ed, in particolare, Flavio Briatore. E, in effetti, è stato proprio così. Se, raggiunto dai microfoni di ‘Striscia la Notizia’, l’imprenditore non ha affatto preferito esprimersi in merito alla vicenda, intervistato a ‘Fatto Quotidiano’, non ha potuto fare a meno di esprimere chiaramente il suo parere. Cosa sta esattamente accadendo tra i due giovani concorrenti del GF Vip? Nulla di ‘scandaloso’, sia chiaro. Certo, i due sembrerebbero provare un interesse reciproco. E, soprattutto, la bella Elisabetta non ha affatto nascosto di apprezzare la dolcezza e la tenerezza di Pierpaolo, ma, fino a questo momento, non c’è null’altro. A differenza, invece, dell’ex velino di Striscia. Che, come riferito ad Adua Del Vesco, per l’ex moglie di Briatore sta provando qualcosa che non provava da diverso tempo. Ovviamente, non sappiamo come andrà a finire tra loro. Se, magari, Elisabetta riuscirà a superare le sue ‘paure’ oppure no. Fatto sta che, pochissime ore fa, sono arrivate delle vere e proprie dure parole da parte del suo ex marito. Ecco tutti i dettagli.

Elisabetta e Pierpaolo, arriva il duro commento di Flavio Briatore: parole al veleno

Intervistato al ‘Fatto Quotidiano’, Flavio Briatore, oltre che parlare del suo contagio da Coronavirus e quello che, nell’ultimo mese, si è diffuso intorno al suo locale sardo, non ha potuto fare a meno anche di parlare della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, della sua partecipazione al Grande Fratello Vip e, soprattutto, della sua vicinanza a Pierpaolo Petrelli. In primis, ovviamente, l’imprenditore ha voluto rispondere alle dichiarazioni della conduttrice televisiva riguardo al fatto di aver sacrificato tutta la sua vita, soprattutto quella professionale, per lui. In secondo luogo, poi, non ha perso occasione di poter chiaramente dire la sua opinione su quanto sta accadendo in queste ultime ore nella casa più spiata d’Italia. E, soprattutto, della vicinanza di Elisabetta a Pierpaolo. ‘Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?’, ha detto Flavio Briatore al ‘Fatto Quotidiano’. Esprimendo, da come si può chiaramente, un vero e proprio duro commento sulla vicinanza di Elisabetta a Pierpaolo. Ma non è affatto finita qui. Sempre in questa occasione, il buon Flavio ha ribadito il suo disaccordo per la partecipazione della sua ex moglie al GF Vip.

Insomma, sembrerebbe che la vicinanza di Elisabetta a Pierpaolo non sia affatto passata inosservata agli occhi di Flavio Briatore. Cosa ne pensate voi?

