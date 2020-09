Federica Pellegrini, “Adesso fai la maliziosa…”: lingua fuori e fan impazziti per la nuova foto della nuotatrice, scopriamola insieme

Sono circa due anni che Federica Pellegrini, oltre ad essere impegnatissima in vasca è anche presente in televisione, infatti, è da due edizioni seduta dietro il banco dei giurati di ‘Italia’s Got Talent’. L’atleta ha avuto modo di lavorare al fianco di: Frank Matano, Mara Maionchi, Claudio Bisio, Joe Bastianich e Lodovica Comello, che nell’ultimo anno è diventata madre per la prima volta… Proprio qui ha incontrato e stretto una forte amicizia con il comico Matano, con cui ha un rapporto splendido di amicizia. La bellissima nuotatrice, oltre ad essere una grandissima atleta e professionista, è diventata anche un’icona di stile. La donna infatti sui social appare sempre molto preparata e curata in ogni minimo dettaglio. E il suo stile inconfondibile la rende un vero sex symbol. Stile, sensualità ed eleganza, la rendono non solo un’icona di stile, ma anche un esempio da seguire per i più giovanissimi.

Federica Pellegrini, “Adesso fai la maliziosa…”: lingua fuori e fan impazziti

Dopo la sua chiacchieratissima relazione con Filippo Magnini, che è diventato da poco padre per la prima volta, con la compagna Giorgia Palmas, la donna ha dato prova di grande forza d’animo. Non solo non si è mai abbattuta, ma ha anche dimostrato di essere una donna molto forte e combattiva. Sui social non si fa mai sfuggire l’occasione per mostrare ai suoi followers la propria bellezza e il proprio buon gusto nello scegliere outfit ricercati e sempre alla moda. Insomma una vera e propria icona di stile che si rispetti, nata tra le acque della piscina e che adesso spopola su tutti i social.

Nello scatto di sopra la donna si è mostrata come non mai, lingua fuori a leccarsi le labbra disegnate dal rossetto con fare decisamente languido. Inutile dirvi che tutti i followers si sono scatenati sotto le sue foto e hanno iniziato a commentare a più non posso il post pubblicato poco fa. Alcuni le hanno fatto dei vivi complimenti, e uno in particolare le ha scritto: “Se adesso fai anche la maliziosa siamo arrivati!!!“. Probabilmente era un modo per dire che era l’unica cosa a mancare alla bellissima donna. Ma il suo essere così ‘severo’ a volte è dovuto anche dal lavoro e alla propria indole.