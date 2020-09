Francesco Facchinetti e la particolare presenza in casa: la famiglia ha ricevuto ‘visite’, ecco chi è entrato nella loro magnifica dimora.

Il canale Instagram di Francesco Facchinetti è continuamente aggiornato: il cantante, conduttore e speaker radiofonico condivide sempre nelle sue stories cosa accade in casa e nella sua vita. Sua moglie è Wilma Faissol, la splendida brasiliana fashion blogger: prima di trasferirsi in Italia ha lavorato a New York curando l’ufficio di comunicazione di una famosa stilista, Vera Wang. Sui social la coppia è molto seguita, entrambi raccontano episodi particolari del loro quotidiano mentre Wilma rivela spesso le sue sanissime ricette che cucina. Nelle ultime ore, una particolare presenza ha fatto visita ai Facchinetti: ovviamente è tutto documentato su IG, ecco cosa è successo.

Francesco Facchinetti, ‘particolare presenza’ in casa: “Non abbiamo dormito”

Francesco Facchinetti ieri sera ha documentato nelle sue Instagram stories cosa è accaduto. Un piccolo scoiattolo ha fatto visita in casa Facchinetti e non ne è più uscito: inizialmente il cantante ha mostrato il piccolo animale nascosto tra i mobili della cucina. Senza riuscire a liberarlo, la famiglia ha provato a riposare ma nulla da fare: “Non abbiamo dormito” ha scritto ancora Francesco nelle sue IG story mostrando lo scoiattolo sopra un mobile alto. Questa mattina lo speaker radiofonico le sta provando tutte per liberare il piccolo animale spaventato: ha posizionato una telecamera proprio di fronte la porta per vedere se lo scoiattolo riuscirà ad uscire fuori in giardino.

Il matrimonio a sorpresa

Sapete che pochi giorni fa Francesco e Wilma si sono sposati per la seconda volta? Il primo ‘sì’ arrivò sei anni fa in un rito civile: in 48 ore il cantante ha deciso di organizzare un matrimonio ‘in famiglia’ e risposare sua moglie. “In tanti mi hanno chiesto perché abbiamo festeggiato il nostro matrimonio senza parenti, amici stretti, etc etc. I motivi sono 3: – COVID – volevo condividere questo momento in un modo speciale con mia moglie e i miei figli – così avrò un motivo per risposare di nuovo mia moglie facendo una festa, quando ci sarà la possibilità, con tanti invitati” ha scritto come didascalia a meravigliose foto della cerimonia.