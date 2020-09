Spunta un retroscena ‘segreto’ nella vita di Franceska Pepe, concorrente del GF VIP 5: ecco di cosa si tratta

Franceska Pepe – la k non è un errore, purtroppo – è uno dei concorrenti più discussi della quinta edizione del GF VIP. Entrata nella casa più spiata d’Italia come ex compagna di Vittorio Sgarbi, la modella è riuscita a ritagliarsi un suo ruolo, scacciando via l’ombra abbastanza ingombrante dell’ex compagno. La Pepe è riuscita a farsi spazio tra i concorrenti a suon di liti e atteggiamenti abbastanza ‘snob’. Il primo a cadere nella trappola della ‘provocazione’ è stato Tommaso Zorzi. Dopo poche ore dall’ingresso della Pepe nella casa, Zorzi era già divenuto una sua ‘vittima’. Il famoso influencer, però, non è stato l’unico. La Pepe ha litigato anche con Stefania Orlando, con Adua Del Vesco e soprattutto con Dayane Mello, che le ha scaraventato a terra tutto il suo trucco. La Pepe, durante la puntata di ieri sera, ha cercato di difendersi e da ‘carnefice’ si è trasformata in ‘vittima’. E addirittura anche il pubblico sembra apprezzarla.

GF VIP 5, il retroscena ‘segreto’ nella vita di Franceska Pepe

Prima di entrare nella casa del GF VIP 5, Franceska Pepe ha avuto un piccolo approccio con il mondo dello spettacolo. Durante la puntata di Pomeriggio 5, infatti, è uscito fuori un retroscena ‘segreto’ sulla vita della nuova concorrente del Grande Fratello Vip. La Pepe, come dichiarato da Lory Del Santo, ha partecipato a The Lady, webserie diretta proprio dall’attrice e showgirl. La gieffina ha recitato una piccola parte nella webserie molto discussa. Ricordiamo che nel cast della serie diretta dalla Del Santo figurano anche Costantino Vitagliano, Natalia Bush, Sarah Altobello e molti altri ancora.

Scoop choc: Franceska del #GFVIP è stata una protagonista di The Lady #Pomeriggio5 https://t.co/y8OJTvIpHI — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 29, 2020

Franceska Pepe dunque, oltre a vantare un flirt amoroso con Vittorio Sgarbi, nel suo curriculum ha anche una partecipazione a The Lady, webserie molto discussa diretta da Lory Del Santo.