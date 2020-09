GF Vip, il concorrente sbotta in diretta: “Me ne vado ora!”, scoppia il caos nella casa pi spiata della tv, durante la puntata di ieri sera.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, lunedì 28 settembre. Una puntata in cui, come sempre, sono stati ripercorsi i momenti più salienti degli ultimi giorni nella casa più spiata della tv. Nonostante il reality sia iniziato da pochi giorni, nella case è successo già di tutto! E anche le liti e le discussioni non sono affatto mancate. E, ieri sera, uno dei concorrenti si è lasciato andare ad una vera e propria sfuriata proprio durante la diretta, arrivando a minacciare di lasciare il programma: “Non mi piace questo gioco, se è così me ne vado!“. Scopriamo cosa è accaduto.

GF Vip, il concorrente sbotta in diretta: “Me ne vado ora!”, la sfuriata di Tommaso Zorzi

Non reagisce nel migliore dei modi Tommaso Zorzi, dopo il richiamo di Alfonso Signorini per alcuni sketch dopo il coming out di Gabriel Garko. Sketch ironici, ma che non sono piaciuti a gran parte del pubblico, come ha sottolineato il conduttore: “Quando tu dici che su di te puoi dire quello che vuoi e non vuoi che gli altri ti chiamino al femminile, come puoi pensare di poterti chiedere chi tra Adua e Gabriel porta la gonna? Non fa ridere a nessuno quella battuta lì”. Ma il rimprovero di Signorini ha fatto letteralmente infuriare il concorrente, che, a collegamento chiuso, si è lasciato andare ad un lungo sfogo, nel quale ammette di essere stanco di questo gioco e di voler andare via: “A me vieni a dire questa roba sul coming out? Ma allora sei str****. Io a questo gioco non gioco più, me ne vado ora.” Parole forti quelle di Tommaso, che sottolinea come la sua fosse una semplice battuta, che strumentalizzata: “Se devono rovinare la gente per fare due punti di share no, non va bene!”

La situazione si è, però, placata quando Alfonso riapre l’argomento e spiega a Tommaso che non si è trattato di nessun ‘processo’ nei suoi confronti, ma che, semplicemente, la sua frase ha ferito la sensibilità di alcune persone ed era doveroso dirlo: “Ed è bene avere l’umiltà di riconoscerlo. Non vogliamo che tu vada via perché sei importantissimo nella Casa, ma bisogna avere anche un po’di senso critico“.

Dopo la sfuriata, Tommaso si placa, e la puntata prosegue regolarmente. Ma proprio Zorzi è uno dei nominati della puntata di ieri, insieme a Denis, Massimiliano, Maria Teresa e Guenda, Adua, Dayane e Francesco. I vip non sanno, però, che il più votato non sarà eliminato, ma andrà direttamente in nomination nel prossimo appuntamento. Che ci sarà venerdì 2 ottobre! Noi non vediamo l’ora! E voi, state seguendo le avventure della Casa più spiata della tv?