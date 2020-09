GF VIP, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: “prime incomprensioni”

Prime incomprensioni nella casa del GF VIP tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: ecco cos’è successo nella notte

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è già entrata nel vivo. Ieri c’è stato il primo eliminato. Fulvio Abbate ha perso il televoto settimanale ed ha dovuto abbandonare il programma. Ci sono state inoltre nuove nomination, dalle quali sono emersi i primi ‘gruppetti’ all’interno della casa più spiata d’Italia e soprattutto le prime ‘frizioni’ tra i concorrenti. I protagonisti della puntata, oltre a Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, sono stati Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Tra i due è nato un bel feeling e nei giorni scorsi è scappato anche qualche bacio ‘per gioco’. È presto, però, per chiamarla attrazione o ancor peggio amore. I due semplicemente si piacciono e lasciano fare al tempo e soprattutto al destino il suo corso.

GF VIP, prime incomprensioni tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Ieri, come già detto, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono stati i protagonisti della puntata del Grande Fratello Vip. Il conduttore Alfonso Signorini li ha chiamati in confessionale, ha mostrato loro la settimana trascorsa all’interno della casa tra chiacchiere notturne e ‘baci rubati’ e poi ha voluto sapere cosa ci fosse tra i due. La Gregoraci ovviamente è stata molto cauta ed ha predicato calma. Pretelli, invece, sembra già cotto della showgirl e conduttrice televisiva. Ovviamente quale uomo non cadrebbe ai piedi della Gregoraci. Anche Pretelli, primo velino nella storia di Striscia la Notizia, non ha resistito al fascino della bella calabrese. Entrambi hanno alle spalle una storia d’amore importante e soprattutto un figlio. I due dunque vogliono fare le cose con calma, ma, da quanto dichiarato in puntata, non sembrano chiudere la porta ad una possibile relazione amorosa all’interno della casa.

Ieri notte però, dopo la puntata del Grande Fratello Vip, ci sono state le prime incomprensioni tra i due concorrenti del reality show. Pretelli, infatti, sembrava un po’ segnato da quanto emerso in puntata e la Gregoraci si è accorta che il suo atteggiamento era diverso rispetto ai giorni passati. La conduttrice calabrese allora ha chiesto al velino cosa avesse, ma Pretelli si è trincerato dietro un rigoroso silenzio, scegliendo la via dell’abbraccio per suffragare i dubbi della sua coinquilina. Il velino sicuramente approfondirà il discorso, oltre che nel confessionale e con i suoi coinquilini, anche con la Gregoraci, che di certo non vuole mantenere il conto in sospeso. La coppia, però, inizia a mostrare i primi segni di debolezza.