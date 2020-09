L’ironia di alcuni inquilini della Casa del GF Vip sul coming out di Gabriel Garko, durante la scorsa puntata, scatena le ire di Signorini.

Puntata ricca quella di stasera al GF Vip: tra incontri strappalacrime e discussioni accese sulle polemiche di questi giorni (imperdibili quelle tra Franceska Pepe e gli altri), c’è stato modo di commentare anche ciò che sta accadendo fuori dalla Casa in merito all’atteggiamento di alcuni Vip. Ci riferiamo alle prese in giro nei confronti di Gabriel Garko e del suo coming out avvenuto proprio nel corso della scorsa puntata. Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno infatti fatto delle imitazioni di Garko e di Adua che hanno infastidito non poco Massimiliano Morra, il quale ha preferito andarsene dal giardino.

Garko, l’ironia di Tommaso Zorzi fa infuriare Signorini

Perfino Tommaso Zorzi, resosi protagonista di vari battibecchi con Franceska Pepe in cui si diceva offeso dalla ragazza per via della sua omosessualità, ha iniziato a prendere in giro l’attore. Zorzi, indossando un paio di scarpe col tacco, ha fatto la parodia di Barbara D’Urso pronunciando questa battuta: “Esclusive choc! Nell’ascensore di Live – Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko: chi dei due porta la gonna?”. Questo sarcasmo ha fatto esplodere Alfonso Signorini, il quale ha bollato questi atteggiamenti come “Ironia gratuita”. Anche Massimiliano Morra ha espresso il suo disappunto verso il comportamento dei coinquilini, suscitando la reazione di Oppini che si è rivolto a lui dicendogli che è proprio questo suo modo di fare che lo porta ad essere diffidente nei suoi confronti. Ricordiamo infatti che nella scorsa puntata Oppini ha nominato Morra adducendo come motivazione della nomination proprio il fatto che non riesce a fidarsi dell’attore napoletano. Il figlio di Alba Parietti ha infatti rinfacciato a Massimiliano di averlo salutato calorosamente quella sera, quando invece in puntata ha rivelato di non aver condiviso quel clima goliardico. Alfonso Signorini ne ha avute anche per Zorzi, ricordandogli di quando si è sentito preso in giro da Franceska e facendogli notare che anche lui si è reso protagonista di una battuta infelice.

Voi cosa ne pensate? Ha fatto bene Signorini ad arrabbiarsi?

