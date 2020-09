Lory Del Santo scatenata a Mattino Cinque quando si è parlato della puntata andata in onda ieri del GF Vip: “Secondo me non è la fidanzata, sta recitando è un’attrice” ha detto.

Lory Del Santo, ospite a Mattino Cinque, si è scatenata quando il programma si è concentrato sulla puntata andata in onda ieri del GF Vip. Ai microfoni di Federica Panicucci, l’attrice ha voluto dire la sua riguardo la partecipazione di Dalila Mucedero, la fidanzata di Massimiliano Morra, concorrente del GF Vip di questa edizione, che proprio durante la scorsa puntata è arrivata nella casa più spiata d’Italia per una sorpresa. Secondo Lory Del Santo, i due non sarebbero davvero fidanzati e lei sarebbe un’attrice: “Lei è spuntata all’improvviso dieci giorni prima che lui andasse al Grande Fratello” ha detto. “Secondo me lei stava recitando, era un’attrice” ha continuato, spiegando che Dalila Mucedero non l’ha convinta e il suo ripetere “il mio fidanzato” secondo lei è strano. Lory Del Santo ha poi aggiunto di non avere prove riguardo ciò che stava affermando, ma che alcune persone le avrebbero riferito che i due si sarebbero messi d’accordo così da evitare a Massimiliano Morra la pressione di doversi “trovare una fidanzata” all’interno della Casa. Lory Del Santo ha più volte ribadito di non avere prove a riguardo ma che queste notizie le sarebbero arrivate da altre persone.

Lory Del Santo, Dalila Mucedero sarebbe un’attrice: la sua risposta

Alle dichiarazioni, seppur ipotetiche e molto vaghe, di Lory Del Santo, ha voluto rispondere a modo suo la diretta interessata, la bellissima Dalila Mucedero, fidanzata di Massimiliano Morra. La ragazza, che ieri sera è entrata nella casa del GF Vip per fare una sorpresa al fidanzato ha avuto modo di confrontarsi anche con Adua Del Vesco, di recente al centro dell’attenzione per il toccante incontro con Gabriel Garko. Dalila Mucedero ha postato un messaggio tra le sue storie di Instagram senza destinatario, ma che sarebbe diretto proprio a Lory Del Santo che ha ipotizzato possa essere un’attrice. Nel post, molto ironico, la ragazza afferma che per avere visibilità alcune persone non possono far altro che parlare di lei e del suo fidanzato e ringrazia per essere stata definita “attrice” spiegando sarcasticamente che nella vita fa tutt’altro, quindi deve essere davvero brava. Ovviamente, Federica Panicucci, conduttrice della trasmissione, ha ribadito che non ci sono prove a riguardo. Di seguito, il messaggio di Dalila Mucedero.

Ovviamente, Dalila Mucedero è intervenuta in difesa della sua storia e del suo amore, come farebbe ogni ragazza innamorata. E voi, cosa ne pensate della sorpresa fatta a Massimiliano Morra?