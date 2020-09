Chi è Lucrezia Comanducci, la corteggiatrice di Uomini e Donne che ha catturato l’attenzione di Armando e Gianluca.

La nuova stagione di Uomini e Donne è a dir poco scoppiettante: sono tanti i personaggi in studio che catturano l’attenzione del tutto, per un motivo o per un altro. La vera sorpresa del dating show è stata la decisione di unire trono Classico e trono Over: la De Filippi ha saputo organizzare al meglio anche lo studio, permettendo a tutti di partecipare nonostante l’emergenza Coronavirus. Oggi le corteggiatrici o i corteggiatori possono conoscere anche i Cavalieri del trono Over: vi parliamo infatti di Lucrezia, una bellissima giovane che al momento sta conoscendo sia Armando Incarnato che Gianluca De Matteis. Ma siete curiosi di conoscere qualche curiosità sulla giovane? Vi sveliamo tutto…

Uomini e Donne, chi è Lucrezia: età e Instagram della corteggiatrice contesa tra Armando e Gianluca

Lucrezia Comanducci ha attirato l’attenzione di tutti nello studio di Uomini e Donne, in particolare per la sua bellezza. Occhi azzurri, capelli biondi, fisico da modella ed il viso davvero perfetto: Lucrezia ha fatto prendere una ‘sbandata’ a Gianluca ed Armando, il tronista del Trono Classico ed il Cavaliere del trono Over. Si trova al centro tra due fuochi la splendida corteggiatrice contesa: sul web si legge che è una classe ’95 e questo è il suo primo esordio in tv. E’ estremamente riservata, possiede infatti sia un profilo Instagram che Facebook ma sono entrambi privati. Non si sa dunque molto sulla sua vita privata, sulla sua carriera: in un’intervista a Uomini e Donne Magazine ha fatto capire di star cercando una persona con cui condividere un futuro. Ha infatti commentato i sue due ‘pretendenti’ così: “Armando mi incuriosisce ma al contempo mi spaventa. Lo vedo formato, interessante ma non mi fido molto di lui. Gianluca è un bellissimo ragazzo e mi sembra l’opposto di Armando. Conduce una vita più tranquilla, forse potrei affidarmi con più facilità”.

Questo è il suo profilo Instagram: @lucreziacomanducci.