Maria De Filippi, “Ero terrorizzata”: incredibile rivelazione, nessuno se lo sarebbe aspettato, ecco a cosa si riferiscono le parole dell’amatissima conduttrice.

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, tanto da essere considerata una vera e propria ‘regina’ della nostra tv. Tanti i programmi che conduce durante la stagione televisiva e che ottengono sempre grande successo. Da Uomini e Donne a C’è Posta Per Te, passando per Amici, sono tante le trasmissioni che vedono la presenza di Maria, anche solo nelle vesti di giudice, come accade per ‘Tu Si Que Vales’, o di produttrice, come per ‘Temptation Island’, che in queste settimane sta andando in onda su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Insomma, la De Filippi è una vera e propria stakanovista e non rinuncia mai al suo lavoro, come ha sempre sottolineato nelle sue interviste. Sempre piuttosto riservata sulla sua vita privata, la conduttrice ha fatto però un’incredibile rivelazione al settimanale Oggi, svelando un retroscena degli ultimi mesi che nessuno conosceva e che probabilmente nessuno si sarebbe aspettato: ecco di cosa si tratta nel dettaglio.

Maria De Filippi è sempre molto riservata sulla sua vita privata, ma in una recente intervista al settimanale Oggi ha raccontato alcuni retroscena degli ultimi mesi che in pochi si sarebbero aspettati. La conduttrice ha infatti svelato di aver avuto molta paura di contrarre il Coronavirus, visto che il suo lavoro la costringe ad avere rapporti con molte persone: “Ero terrorizzata”, ha confessato, “avevo il pulsometro in borsa e sul comodino e misuravo spesso la saturazione. Ero angosciata”, ha raccontato la De Filippi, sottolineando quanto siano stati difficili per lei i mesi di emergenza Coronavirus: “Non è stata una passeggiata per me, ho fatto sei test sierologici e viaggiavo con guanti e amuchina”. Insomma, Maria ha messo in atto davvero tutte le precauzioni del caso per evitare di ammalarsi e ha lasciato tutti senza parole con questa sua rivelazione. Per molti, infatti, è difficile immaginarla agitata e impaurita, visto che in tv si mostra spesso piuttosto calma e razionale, sempre pronta a dare consigli e a far ragionare i protagonisti dei suoi programmi.

A quanto pare, però, la pandemia di Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero, e ancora oggi imperversa ovunque, ha messo in crisi le sue certezze, facendola spaventare moltissimo. Lo avreste mai immaginato?