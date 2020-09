Ha vinto Miss Italia nel 2004: com’è cambiata negli anni e cosa fa adesso?

Ha vinto Miss Italia nel 2004, ve la ricordate? Ecco com’è cambiata negli anni e, soprattutto, cosa fa adesso: tutti i dettagli.

In un nostro recentissimo articolo, come ricorderete senza alcun dubbio, vi abbiamo parlato di Miss Italia del 2002 e, soprattutto, com’è diventata e cosa fa oggi nonostante siano passato ben 18 anni. Adesso, invece, vi parleremo di colei che, dopo ben due anni, ha vinto il titolo di ‘reginetta d’Italia’. Sappiamo benissimo che, da diversi anni, il concorso di bellezza di Salsomaggiore terme è il vero e proprio trampolino di lancio per tantissime ragazze. È il caso, ad esempio, di colei che è diventato Miss Italia nel 2004. Aveva, infatti, soltanto diciotto anni quando, molto probabilmente per la prima volta, la ragazza ha fatto il suo debutto nel mondo della televisione. Riuscendo, tra l’altro, ad aggiudicarsi il titolo di Miss Italia. Ecco, da quel momento, sono passati bene sedici anni, ma cosa fa adesso? E, soprattutto, com’è diventata colei che ha vinto il concorso Miss Italia nel 2004? Siete proprio curiosi di scoprire ogni cosa nel minimo dettagli? Tranquilli, è nostra attenzione svelarvi ogni cosa. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire dapprima di chi stiamo parlando.

Ha vinto Miss Italia 2004, ma com’è diventata? I dettagli

Ancora prima della vittoria di Carolina Stramare, sono stata davvero tantissime le splendide ragazze che si sono aggiudicate il titolo di ‘reginetta d’Italia’. Non soltanto, in un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato di colei che è stata incoronata nel 2002, ma adesso, invece, vi parleremo di colei che è diventata Miss Italia nel 2004. Era da poco maggiorenne, come dicevamo precedentemente, quando ha preso al famoso e seguitissimo concorso di bellezza. Eppure, la giovanissima, con la sua immensa bellezza, è riuscita a conquistare praticamente. Stiamo parlando, come ricorderete, di Cristina Chiabotto. Ecco. Nel 2004, molto probabilmente, ha fatto la sua prima apparizione televisiva, aggiudicandosi il titolo di Miss Italia. Ma com’è cambiata nel corso degli anni? E, soprattutto, cosa fa adesso? Ovviamente, inutile a dirvi che, dopo la sua vittoria, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Non soltanto, infatti, è stato il volto di una nota pubblicità, ma è stata anche la protagonista e colonna portante di numerosi programmi televisivi. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, sappiamo che, dopo una lunghissima relazione con Fabio Fulco, ha ritrovato il sorriso ed è, addirittura, convolata a nozze con l’imprenditore Marco Roscio.

Insomma, sembrerebbe che dopo aver vinto Miss Italia nel 2004, Cristina Chiabotto abbia completamente conquistato tutti. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Siete d’accordo anche voi con le nostre parole, no?

