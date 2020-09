Sapete chi è il fidanzato di Myriam Catania? Si chiama Quentin Kammermann, lo abbiamo visto ieri durante la diretta del GF VIP: ecco tutto quello che c’è da sapere su lui!

Myriam Catania è una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello VIP. L’attrice e doppiatrice è molto amata dal pubblico per il suo sorriso e la sua spontaneità: nella puntata di ieri sera, 28 settembre, Alfonso Signorini ha dedicato una parte dello show alla concorrente in questione. Ha parlato del suo matrimonio con Luca Argentero: i due attori sono stati legati dal 2004 al 2016 con il matrimonio nel 2009. L’attrice, dopo aver parlato del suo passato, ha ricevuto una meravigliosa sorpresa dalla sua famiglia: è andato in onda un video di saluti da parte del suo fidanzato e di suo figlio. Myriam è scoppiata in lacrime per la gioia: a tutti è venuto però il dubbio di conoscere il fidanzato dell’attrice. Siete così curiosi? Vi leviamo ogni dubbio, ecco chi è lui!

Myriam Catania, chi è il fidanzato Quentin Kammermann: lavoro e come si sono conosciuti

Il cuore di Myriam Catania, l’attrice concorrente del Grande Fratello VIP, batte oggi per Quentin Kammermann. Si tratta di un giovane pubblicitario francese: dal loro amore è nato Jacques. E’ scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine dal primo momento in cui si sono visti: Myriam e Quentin si sono conosciuti ad Ibiza, dove lui si trovava per lavoro. E’ stato amore a prima vista. Lui è nato a Marsiglia il 22 aprile ed il suo lavoro lo porta spesso a viaggiare fra diverse città come Ibiza, Barcellona, Italia. La vita di entrambi è fatta di viaggi continui tra Francia e Italia: l’attrice in un’intervista ha confessato che in futuro non esclude l’idea di trasferirsi in Francia e chi sa magari, allargare la famiglia. Myriam e Quentin sono molto affiatati.

Proprio lui nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram un messaggio per la sua dolce metà. “Amore, non mollare. Io sono lì sempre vicino a te. Spero che tu possa sentirlo. È propio quando sorge il dubbio che dobbiamo raddoppiare la nostra tenacia“.