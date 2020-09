Renato Zero, sapete chi è suo figlio Roberto? Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, lavoro, vita privata e dove l’abbiamo già visto in tv.

Renato Zero è uno degli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, e non solo. Stiamo parlando, infatti, di una vera e propria icona della canzone mondiale, famosa in tutto il mondo per la sua musica, ma anche per il suo stile eclettico, unico e inimitabile. Alcune delle sue canzoni sono dei veri e propri cult della musica italiana e i suoi travestimenti sono conosciuti in tutto il mondo e hanno fatto da ispirazione a tante popstar di fama internazionale. Insomma, Renato è un artista a 360 gradi, amato da grandi e piccoli. Se, però, tutti conoscono la sua arte e il suo ‘personaggio’, poche sono le notizie che abbiamo sulla sua vita privata. Renato Fiacchini, questo il suo vero nome, è sempre stato, infatti, molto riservato su quello che riguarda il suo privato. Non tutti sanno, ad esempio, che il cantante ha anche un figlio. Ebbene sì, si chiama Roberto e ha anche partecipato a un famoso reality: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Renato Zero, avete mai visto suo figlio Roberto? Ecco chi è e dove l’abbiamo già visto in tv

Renato Zero ha 70 anni e una carriera meravigliosa alle spalle. Sempre molto riservato sulla sua vita privata, il cantante ha parlato pochissimo degli amori della sua vita. Quello che sappiamo, però, è che Renato è un padre e un nonno affettuoso. Nonostante non abbia mai avuto figli naturali, infatti, l’amatissimo artista ha adottato un figlio nel 2003. Si tratta di Roberto Fiacchini Anselmi, classe 1973. Sebbene non si sappia molto della sua infanzia, possiamo affermare con sicurezza che Roberto ha perso entrambi i genitori quando era piccolo. Nel 1993 ha cominciato a lavorare come bodyguard per Renato Zero e tra loro è nato un rapporto di grande affetto, che nel tempo si è tramutato in un rapporto padre-figlio, che il cantante ha voluto rendere ufficiale con l’adozione nel 2003, quando Roberto aveva 30 anni. Anche lui, come suo padre, è molto riservato sulla sua vita privata, infatti utilizza poco anche il suo profilo Instagram, che aggiorna raramente. Di sicuro, però, sappiamo che ha due bambine, Ada e Virginia, avute dalla moglie Emanuela, alle quali nonno Renato è davvero legatissimo. Roberto, però, non è del tutto sconosciuto al grande pubblico, perché nel 2010 ha partecipato all’Isola dei Famosi, nella categoria ‘Figli D’Arte’, avendo dunque modo di farsi vedere anche in tv.

Oggi Roberto ha 47 anni e vive a Roma con la sua famiglia, almeno stando alle notizie, poche, che circolano sul suo conto, ed è molto legato a papà Renato. Vi piace la loro storia?