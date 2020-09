Renato Zero a Verissimo, la rivelazione drammatica sulla sua infanzia arriva nello studio di Silvia Toffanin.

È uno dei miti assoluti della musica italiana. E, lo scorso sabato, è stato uno degli ospiti di Slivia Toffanin a Verissimo, il talk del sabato pomeriggio di Canale 5. Parliamo di Renato Zero, protagonista di un’intervista profonda, toccante, nella quale il cantautore si è raccontato a cuore aperto, tra carriera e vita privata. A pochi giorni dal suo settantesimo compleanno, che cadrà mercoledì 30 settembre, Renato ripercorre i momenti più salienti della sua vita, confessando un brutto episodio che riguarda la sua infanzia. Ecco le sue parole.

Renato Zero a Verissimo, la rivelazione drammatica sulla sua infanzia: “Sono salvo grazie a un frate”

“Nasco con l‘RH negativo di mia madre, che ha comportato che io venissi al mondo con un’anemia emolitica abbastanza forte e quindi mi hanno trasfuso il sangue di un frate. Sono salvo grazie a un frate.”. Con queste parole, Renato Zero racconta un momento difficile della sua infanzia, ai microfoni di Verissimo. “Questa sensazione di essere con un piede dall’altra parte, me la sono ritrovata sempre addosso. Questo fatto di aver morso la vita, di averla costretta ad accogliermi malgrado tutti, mi ha portato ad averne un grande rispetto”. Parole da brividi quelle del cantautore, che sottolinea l’importanza di condividere la vita con il prossimo, proprio come lui, che col suo pubblico ha creato una grande e meravigliosa famiglia.

E c’è una splendida notizia per i numerosissimi fan di Renato: questa sera, martedì 29 settembre, alla vigilia del suo settantesimo compleanno, Canale 5 trasmetterà in esclusiva “Zero il folle”, una serata evento che racchiude le immagini dei due concerti dell’artista al Forum Assiago di Milano, tenutisi l’11 e il 12 gennaio 2020. Uno speciale che promette sorprese a non finire, e in cui appariranno anche numerosissimi ospiti, da Sabrina Ferilli a Giancarlo Giannini, da Monica Guerritore a Serena Autieri. Appuntamento su Canale 5, questa sera, per una serata ricca di musica ed emozioni! La seguirete?