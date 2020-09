Storie Italiane, il dramma del modello: “Ho perso 19 kg, ero solo e avevo attacchi di panico”; il racconto toccante nella trasmissione di Rai Uno.

Una puntata intensa, quella di Storie Italiane trasmessa ieri, lunedì 28 settembre. La trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele ha accolto in studio Akash Kumar, famosissimo modello ed ex concorrente di Ballando con le stelle. Un’intervista toccante, nella quale il modello racconta il dramma vissuto negli ultimi mesi, dagli attacchi di panico al rischio di diventare anoressico. Ecco le sue parole.

Storie Italiane, il dramma del modello: “Ho perso 19 kg, ero solo e avevo attacchi di panico”, il racconto di Akash Kumar

“È stato un brutto periodo, ora è quasi passato, ma ci vuole del tempo.” Si apre così il racconto di Akash Kumar, uno dei modelli più amati degli ultimi anni. A Storie Italiane, Akash racconta di aver perso parecchi chili, 18 o 19 circa, ma non c’entra il mondo della moda. “La moda assolutamente no, la solitudine forse. Mi ero lasciato con la mia fidanzata, poi non vedendo i miei genitori da un anno, per il Covid...ero solo, a Milano, chiuso, avevo questi attacchi di notte, ma non potevo uscire.” Parole toccanti, quelle del modello indiano-brasiliano, che spiega di essere stato assistito da uno psicologo in questo momento duro. Gli attacchi di panico sono arrivati in concomitanza con l’inizio del lockdown e della fine della sua storia d’amore, dopo tanti anni, con una ragazza di cui era molto innamorato. “Pian pian ho iniziato a stare male, ma non pensavo di dimagrire così, e sono arrivato a pesare 74 chili…a Ballando ero 92.” Al termine dell’intervista, Akash ammette di sentirsi meglio, ma di non essere uscito ancora del tutto dall’incubo degli attacchi di panico: “Devo essere sereno, devo avere vicino persone che mi vogliono bene davvero”.

La conduttrice sottolinea come, dietro la straordinaria bellezza di Akash e la sua incredibile popolarità, si nasconda una grande fragilità e invita nuovamente il modello nel programma, per parlare della sua esperienza.