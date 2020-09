Tina Cipollari a cuore aperto su Instagram: “Orgogliosa del mio percorso”, ecco il lungo sfogo dell’opinionista di Uomini e Donne sul suo profilo, parole da brividi.

Tina Cipollari è una delle maggiori protagoniste di Uomini e Donne. Da anni, ormai, è presente in studio come opinionista accanto a Gianni Sperti. I due sono presenza storiche del dating show di canale 5 e negli anni sono stati spesso affiancati da altri ex protagonisti del programma, come Jack Vanore, Mario Serpa e Lorenzo Riccardi. Famosa per il suo carattere piuttosto ‘fumantino’ e sempre senza peli sulla lingua, Tina è un vero e proprio personaggio e attira su di sé tantissimi consensi, ma anche qualche critica, in particolare da chi non apprezza il suo modo di fare. Simpaticissima e sempre dalla risposta pronta, la Cipollari è una grande protagonista in studio e alcune sue frasi negli anni sono diventate veri e propri ‘cult’, una su tutte la classica “Maria, io esco”, che rappresenta perfettamente il suo atteggiamento durante il programma. Insomma, Tina è un vero e proprio vulcano, ma poco fa ha deciso di aprire il suo cuore al pubblico, condividendo sul suo profilo Instagram un lungo e inaspettato sfogo, ne quale ha utilizzato parole da brividi: ecco cosa ha scritto la famosa opinionista.

Tina Cipollari a cuore aperto, il lungo e inaspettato sfogo social: “Orgogliosa del mio percorso”, ecco le sue parole

Tina Cipollari, si sa, non ha peli sulla lingua e dice sempre quello che pensa a chiunque, senza farsi troppi problemi. Poco fa l’opinionista di Uomini e Donne ha deciso di aprire il suo cuore e parlare apertamente al suo pubblico con un lungo post pubblicato su Instagram. Accanto a una foto in cui guarda sognante verso l’orizzonte, Tina ha scritto infatti una lunga didascalia: “Orgogliosa di essere come sono, con i miei difetti, le paure, la mia sensibilità e impulsività…Orgogliosa del mio percorso, errori compresi…Certa di pochissime cose, sicura di tanti dubbi…indecisa per natura e decisa per scelta. Ma sempre e comunque vera!”, ha scritto Tina, mostrando così il suo lato più tenero e profondo.

Parola da brividi, quelle della famosa iponionista televisiva, che dimostrano però la sua sensibilità e allo stesso tempo la sua forza e caparbietà. Il post di Tina ha ottenuto in pcoo tempo tantissimi like e commenti da parte dei suoi fan, che le hanno fatto sentire tutto il loro calore. E voi cosa ne pensate delle sue parole?