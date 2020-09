Uomini e Donne, anticipazioni della puntata in onda 30 settembre: scatta il tanto atteso bacio!

La nuova stagione di Uomini e Donne è entrata ormai nel vivo! La fusione di Trono Over e Trono Classico ha reso più dinamica la trasmissione, che tiene incollati alla tv milioni di spettatori. Le avventure di Gemma Galgani e il resto degli ‘over’ si intrecciano con quelle dei tronisti ‘classici’ Davide, Jessica, Sophie e Gianluca. Insomma una novità davvero increidibile. E, a quanto pare, molto presto ne vedremo delle belle! Nella puntata in onda mercoledì 30 settembre, nello specifico, potrebbe accadere qualcosa di veramente clamoroso. Come riportano le anticipazioni de Il Vicolo delle news, arriva il primo bacio per due protagonisti del programma! La registrazione della puntata si è tenuta lo scorso venerdì 25 settembre, ma andrà in onda proprio il 30. Chi sono i due protagonisti del bacio? Ve lo sveliamo subito!

Uomini e Donne, anticipazioni 30 settembre: scatta il tanto atteso bacio tra Davide e Beatrice

Amici di Uomini e Donne, tenetevi forte! Arriva il primo bacio di questa edizione, per quanto riguarda il trono classico! A lasciarsi andare è stato il tronista Davide Donadei, che durante un’esterna si è avvicinato sempre di più ad una delle sue corteggiatrici…fino a baciarla! Chi è la fortunata? La bellissima Beatrice Buonocore, che già da qualche puntata è stata scelta dal pugliese per uscire. L’intesa tra i due è fortissima e il bacio era davvero nell’aria. Secondo le anticipazioni, il pubblico ha reagito con entusiasmo al bacio, accompagnandolo con rumorosi applausi. Non l’avrebbe presa bene, invece, la corteggiatrice Selene, che dopo aver criticato il comportamento di Davide, secondo lei incoerente, avrebbe lasciato lo studio. Un’uscita momentanea o l’esperienza di Selene a Uomini e Donne si è conclusa definitivamente?

Questo è tutto quello che vedremo in onda nella puntata del 30 settembre, che si preannuncia davvero scoppiettante! Appuntamento alle ore 14.45 per seguire tutte le novità del trono più famoso della tv. Siete pronti? Non non vediamo l’ora!