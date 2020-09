Van Damme, annuncio choc: “La leucemia è tornata”

Miguel Van Damme, portiere del Cercle Brugge, ha sconvolto il mondo con un annuncio choc: “La leucemia è tornata”

Miguel Van Damme è un giovane portiere, clase ’93, che milita tra le fila del Cercle Brugge, squadra del campionato belga. L’estremo difensore, dopo aver militato nelle giovanili del club, ha debuttato in prima squadra il 5 aprile del 2014. Con la squadra belga ha totalizzato più di trenta presenze. La sua carriera è stata drasticamente interrotta nel giugno del 2016 quando, durante un controllo medico prima dell’inizio della stagione, gli è stata diagnosticata la leucemia. La malattia sembrava esser guarita un anno dopo, quando ha firmato un nuovo contratto con il suo club. Nonostante avesse bisogno di cure giornaliere, l’estremo difensore è tornato a difendere i pali della sua squadra nella partita di coppia contro il Genk.

Van Damme, l’annuncio choc sulla leucemia

Miguel Van Damme, portiere del Cercle Brugge, sembrava guarito dalla leucemia nel 2017, quando ha firmato un nuovo contratto con il suo club ed è tornato a difendere i pali della squadra. A distanza di qualche anno, però, la brutta malattia ha fatto la sua ricomparsa. Ad annunciarlo è stato proprio il calciatore sui suoi canali social. L’estremo difensore del Cercle Brugge ha dichiarato: “Purtroppo, sono di nuovo qui con cattive notizie. Ieri i risultati della biopsia del midollo osseo hanno dimostrato che la leucemia è tornata. Ciò significa che il trattamento che sto ricevendo ora non funziona”. Un annuncio choc che ha sconvolto il mondo del pallone. Il portiere, con il volto visibilmente provato dalla notizia ricevuta, ha poi aggiunto: “Il trattamento non funziona, e ora l’unica cosa che possono fare è tenermi in vita il più a lungo possibile”. La cura sembra non funzionare e ciò che resta al belga è sperare che ogni giorno non sia l’ultimo. Il portiere del Cercle Brugge ha poi concluso sui social: “Per quanto tempo posso continuare così, non lo so. Di certo non mi arrenderò e farò di tutto per rimandarlo il più a lungo possibile. Non mi arrenderò mai”.

Il post pubblicato sui social da Van Damme ha ricevuto migliaia di like. I fan del portiere gli hanno chiesto di non mollare assolutamente e di sconfiggere, anche se difficile, il terribile male. Tra i like spunta anche quello di Radja Nainggolan, suo connazionale. Anche in Serie A c’è stato di recente un caso di leucemia: il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha affrontato la terribile malattia e al momento sembrerebbe aver dato buone risposte.