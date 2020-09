Vanessa Incontrada senza veli in copertina: l’attrice come mai vista prima

Vanessa Incontrada posa senza veli in copertina, l’attrice si mostra per la prima volta così: la foto pubblicata sui social

Vanessa Incontrada è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più apprezzati dal pubblico italiano. L’attrice e conduttrice televisiva ha origini spagnole: il padre, infatti, è italiano, romano della Garbatella con origini un po’ napoletane e un po’ calabresi, mentre la mamma è spagnola. Vanessa è cresciuta tra Barcellona e Follonica, ma nel 1996 si è trasferita stabilmente a Milano, dove ha iniziato a lavorare come modella. La Incontrada ha esordito in televisione nel 1998 con il programma televisivo Super, condotto fino al 2000. Il debutto sul grande schermo, invece, è arrivato nel 2003, quando Pupi Avati la sceglie come protagonista femminile del film Il cuore altrove insieme a Neri Marcorè. Per la sua interpretazione le viene conferito il premio come giovane attrice emergente. Il successo della Incontrada poi sale alle stelle grazie al programma televisivo Zelig, condotto insieme a Claudio Bisio. La spagnola è stata protagonista anche di tantissime serie tv di successo, come Un’altra vita, Non dirlo al mio capo, Scomparsa e Come una madre.

Vanessa Incontrada senza veli in copertina: la foto

Vanessa Incontrada, nel corso della sua carriera, ha sempre combattuto i pregiudizi sul corpo. L’attrice e conduttrice televisiva non ha mai nascosto le sue forme e adesso ha addirittura deciso di mostrarsi per la prima volta senza veli. La Incontrada ha posato sulla copertina di Vanity Fair ed ha dichiarato: “Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni. È il punto di arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza“.

La cover, a caratteri cubitali, recita: “Nessuno mi può giudicare (nemmeno tu)“. Uno schiaffo rifilato dall’attrice a tutti gli haters e un messaggio di Body Positivity che arriverà in tutto il mondo.