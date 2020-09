Ispettora Tataranni, chi è Vanessa Scalera? Cosa occorre sapere sulla sua età, sul compagno, il suo canale Instagram e dove l’abbiamo vista.

Attualmente in onda con la serie televisiva ‘Imma Tataranni-Sostituto Procuratore’, Vanessa Scalera si appresta a fare compagnia il pubblico italiano per altre cinque settimane. La prima puntata della fiction investigativa, infatti, è andata in onda proprio una settimana fa. Ed, in particolare, Lunedì 22 Settembre. E così, con la sua immensa bravura, ironia e professionalità, l’attrice è pronta a regalare degli episodi davvero imperdibili. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: cosa sappiamo esattamente di lei? Oltre al fatto che, ormai è risaputa, è una stimatissima ed affermatissima attrice, cosa sappiamo sul suo conto? Ed, in particolare, sulla sua vita privata e tanto altro ancora? Siete proprio curiosi anche voi di scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Tranquilli, ci pensiamo noi! Oltre, infatti, a raccontarvi dettagliatamente la sua biografia, passeremo in rassegna anche la sua vita privata, il suo canale Instagram e, soprattutto, dove l’abbiamo già vista. Siete pronti? Ecco tutti i dettagli.

Chi è Vanessa Scalera: età, vita privata e Instagram

È la protagonista indiscussa della serie televisiva ‘Imma Tataranni-Sostituto Procuratore’, Vanessa Scalera. Ma esattamente cosa sappiamo su di lei? Ovviamente, come dicevamo precedentemente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Cerchiamo, però, di procedere con ordine. E, soprattutto, cerchiamo di passare in rassegna dapprima la sua biografia e vita privata. Innanzitutto, partiamo col dirvi che Vanessa è del Sud. Ebbene si. L’attrice è nata a Mesagne, in Puglia, il 5 Aprile del 1977. Sin da bambina, la Scalera scopre qual è la sua più grande passione. Infatti, in una sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha confessato di aver sempre amato stare sul palco e fare le imitazioni. Giovanissima ed, in particolare, a 19 anni, la ragazza decide di trasferirsi a Roma. E di iniziare proprio qui i suoi primi passi nel mondo della recitazione iscrivendosi, quindi, ad un corso specifico. Da questo momento, da come si può chiaramente dedurre, la sua carriera ha cavalcato letteralmente l’onda del successo. Numerosi, infatti, sono stati film o fiction in cui ha recitato come protagonista indiscussa. Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Beh, purtroppo, poco e nulla. Vanessa Scalera, infatti, è molto riservata. E, soprattutto, molto amante della sua privacy. Anche sul suo canale social ufficiale, ad esempio, sono davvero pochissime le informazioni che siamo riusciti a carpire sul suo conto. Fatto sta che, stando a quanto dichiarato dalla diretta interessata in un’intervista a ‘Gente’, sembrerebbe che l’attrice abbia un compagno, di cui, però, non ha voluto svelare il nome.

Come dicevamo precedentemente, la carriera di Vanessa Scalera è davvero immensa. Ma vi ricordate dove l’abbiamo vista? Beh, innanzitutto, l’attrice decanta di una carriera teatrale davvero incredibile. Ma non solo. L’abbiamo vista recitare, ad esempio, in serie televisive come ‘Squadra Antimafia – Palermo Oggi’ e molte altre ancora. Oppure, in tantissime pellicole cinematografiche di successo.