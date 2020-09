Alberto Angela, una cantante famosa è pazza di lui: di chi si tratta

Alberto Angela ha fatto breccia anche nel cuore di una cantante molto famosa: di seguito vi diciamo di chi si tratta

Alberto Angela è uno dei conduttori televisivi più amati dal pubblico italiano. Il giornalista è figlio d’arte: suo padre, infatti, è Piero Angela, altro storico conduttore televisivo e divulgatore scientifico. Con il tempo, però, Alberto è riuscito a svincolarsi dalla fama di ‘figlio di’ e si è creato un ruolo tutto suo nella televisione italiana. Le orme, però, restano quelle del padre: Alberto, infatti, ha esordito come conduttore per la Televisione Svizzera Italiana, prima di approdare definitivamente alla Rai. I suoi programmi di maggior successo sono Superquark, Passaggio a Nord Ovest, Ulisse – Il piacere della scoperta e Meraviglie – La penisola dei tesori. Le sue trasmissione sono seguitissime dagli italiani e spesso rappresentano un brutto cruccio per la rete concorrente.

Alberto Angela, una cantante famosa è pazza di lui

Oltre ad essere uno dei conduttori più bravi e talentuosi della televisione italiana, Alberto Angela è apprezzato soprattutto dal pubblico femminile per il suo fascino. Il figlio di Piero Angela risulta essere uno dei personaggi televisivi più affascinanti e le donne pagherebbero per consumare anche solo una cena con lui. L’estremo fascino è dettato, oltre che dalla bellezza estetica, anche dall’intelligenza, dalla classe e dallo charme del conduttore televisivo. Tra le fan di Angela figura anche una cantante molto famosa. Stiamo parlando di Francesca Michielin, giovane cantautrice divenuta famosa grazie al talent show X Factor. La Michielin ha addirittura un piumone con su stampata la faccia del giornalista e conduttore televisivo. La cantante ha mostrato il meraviglioso piumone sui social, pubblicando uno scatto dopo un concerto a Torino. Lo scatto sarà stato apprezzato sicuramente dal figlio di Piero Angela. E chissà se la stima è reciproca: Angela ascolta la musica di Francesca Michielin?

Grazie Torino! Grazie Nonantola! È stato molto molto bello🎈Ora si riposa un pochino e poi si torna carichi venerdì al PAPILLON 78 con il #di20areLIVE 🤘🏻Buona domenica 💤 Pubblicato da Francesca Michielin su Domenica 16 ottobre 2016

Nonostante Alberto Angela abbia molte fan, il suo cuore ovviamente è occupato. Il giornalista e conduttore televisivo, infatti, è sposato con Monica, di cui si sa veramente poco. I due si sono sposati nel 1993 ed insieme formano una delle coppie più longeve e invidiate del mondo dello spettacolo italiano. Alberto con la moglie ha avuto ben tre figli: Riccardo, Alessandro ed Edoardo Angela. Monica è totalmente estranea al mondo dello spettacolo e, così come il marito, non ha un profilo social. I due preferiscono mantenere segreta la loro vita privata ed è anche per questo motivo che su di lui abbiamo veramente pochissime notizie.