Anna Ascione di Temptation Island, sapete in che cosa si è laureata?

Anna Ascione è stata una delle protagoniste di Temptation Island, ma sapete in che cosa si è laureata? Il retroscena inedito.

Insieme al suo fidanzato Gennaro Mauro, Anna è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Temptation Island. La coppia napoletana ha deciso di partecipare al famoso docu reality di Canale 5 dopo bene sei anni di relazione. E, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, i due, dopo un primo falò di confronto anticipato, hanno deciso di porre fine alla loro storia d’amore. I due, nei pochissimi giorni trascorsi all’interno del villaggio dell’Is Morus Relais, hanno completamente e letteralmente analizzato il loro rapporto. Ed hanno realmente capito cosa non stesse funzionando nella loro relazione. Sappiamo benissimo e, tra l’altro, l’abbiamo raccontato anche in diversi nostri articoli, che i due ragazzi napoletani si sono detti davvero di tutto. Eppure, sembrerebbe proprio che tra di loro ci sia un forte sentimento che li lega. Cosa sappiamo, però, su di loro? Più volte, durante il suo percorso a Temptation Island, Anna ha raccontato di essersi laureata. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: in che cosa? Scopriamo ogni cosa insieme nel minimo dettaglio.

Anna di Temptation Island in che cosa si è laureata?

Spesso e volentieri, durante il suo percorso a Temptation Island, Anna ha raccontato di aver portato a termine i suoi studi e, quindi, di essersi laureata. La domanda, però, adesso sorge spontanea: in che cosa? Che titolo di studio ha conseguito la bellissima napoletano dopo aver terminato il suo percorso universitario? Siete proprio curiosi di saperlo? A quanto pare, sembrerebbe che la giovanissima Ascione si sia laureata in Economia presso la Federico II di Napoli.

Insomma, se da una parte il suo fidanzato Gennaro, come dichiarato anche dai diretti interessati nel corso del loro percorso a Temptation Island, ha una carriera lavorativa ben sviluppata e, soprattutto, più che soddisfacente, Anna, dal canto suo, ha portato a termine i suoi studi universitari e si è laureata in Economia presso la Federico II di Napoli.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui