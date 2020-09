Anna Tatangelo, il dettaglio a ‘Name that tune’ non è passato inosservato ai fan: il costo della camicetta è da capogiro…

In questi giorni la cantante di Guapo si è davvero data da fare con le foto sul suo account ufficiale Instagram, pubblicando sempre scatti e selfie decisamente provocanti. Anche se vi abbiamo messo al corrente solo qualche giorno fa del fatto che presto la vedremo in televisione nel ruolo di giudice ad ‘All Together Now’. Una notizia che stupito sicuramente i fan della bella partenopea, ma che li ha anche resi molto molto felici. La sua è stata un’estate ricca di scatti bollenti sotto le docce, con i costumi da bagno attillati e soprattutto sempre al centro dell’attenzione, non solo per la sua vita amorosa, ma soprattutto per i nuovi successi musicali. Ma c’è da dire che anche se la sua figura per moltissimo tempo è stata legata a quella dell’ex compagno Gigi D’Alessio, il suo successo e il suo eco degli ultimi anni, lo deve solo ed esclusivamente alla sua bravura. Ieri sera l’abbiamo vista alle prese insieme ad Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio, nel programma condotto da Enrico Papi ‘Name That Tune’.

Anna Tatangelo, il dettaglio a ‘Name that tune’: il costo della camicetta…

Come vi dicevamo poco più su, la cantante ieri sera l’abbiamo vista alle prese con ‘Name Thate Tune’, programma musicale condotto da Enrico Papi e i cui partecipanti sono tutti volti noti del mondo della musica. Inutile dirvi che le risate sono assicurate e ieri sera abbiamo assistito anche ad un Cristiano Malgioglio scatenatissimo, che ha twerkato insieme ad Elettra Lamborghini sulle note di ‘Pem Pem‘. Insomma, una serata davvero molto divertente. Ovviamente la figura di Anna Tatangelo non poteva non spiccare con la sua bellezza e la sua incredibile bravura. C’è da dire che sicuramente la cantante si è fatta ben notare anche per il suo outfit davvero molto particolare.

La donna indossava una camicetta vintage, quasi interamente sbottonata, di una marca che si occupa quasi interamente di articoli vintage. Si tratta del marchio ‘Beatboxvintage’. La camicetta in questione ha un valore di 180 euro circa ed è acquistabile sul sito ufficiale del brand in questione. Che stile la nostra Tata! Non sbaglia mai un colpo con i suoi outfit!