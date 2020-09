Qui era solo una bambina, adesso è un’apprezzatissima conduttrice televisiva: l’avete riconosciuta?

Sono ormai moltissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che amano mostrare sui loro profili instangram foto in cui appaiono giovanissimi, se non ancora in tenera età. Momenti dolcissimi che rivelano dei ricordi indimenticabili, spesso celati nell’album delle foto per troppo tempo. E’ sempre davvero sorprendente e divertente scoprire com’erano in realtà da piccoli i vip che tanto amiamo, perchè si sa tutti abbiamo la forte curiosità di scoprire magari com’era il nostro amato personaggio televisivo in tenera età. Spesso i cambiamenti possono essere evidenti, il tempo è lecito trascorre inesorabile per tutti, ma altre volte la somiglianza non è toccata da tratti incisivi. La bambina apparsa in questa foto mostrata è una delle conduttrici più amate ed apprezzate. Non solo per la sua immensa bellezza, ma anche per il profondo talento posseduto, che ad oggi non conosce confini. L’avete riconosciuta? Non immaginereste mai di chi si tratta. Ve lo sveliamo noi.

Qui era solo una bambina, adesso è un’apprezzatissima conduttrice: non immaginereste mai di chi si tratta

Sono numerosi i vip che pubblicano sui loro profili social foto in cui appaiono nei loro anni più teneri. La bambina rappresentata in questa foto è oggi una delle conduttrici più amate ed apprezzate, stiamo parlando proprio di lei, Federica Panicucci. La foto mostrata ritrae la donna quando era piccolissima. L’immagine è stata pubblicata dalla stessa conduttrice con una dolcissima didascalia “Qualche anno è passato”, in ricordo di quei momenti trascorsi. Uno scatto che è stato molto apprezzato dai suoi migliaia di follower che da sempre seguono con entusiasmo la nota conduttrice.

Oggi, Federica Panicucci è molto amata dal pubblico, grazie al suo talento ha portato il programma da lei condotto Mattino Cinque ad un successo incredibile, insieme al collega Francesco Vecchi. Ha iniziato la sua carriera da giovanissima, come centralinista del programma Portobello, ma ha raggiunto il pieno successo quando è arrivata sulle reti Mediaset. E ancora, la bella Panicucci è anche un’eccezionale conduttrice radiofonica. Federica Panicucci possiede una meravigliosa bellezza, fisico statuario e tratti angelici, è infatti considerata una delle donne più belle, ed è uno dei volti più noti della televisione italiana.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui