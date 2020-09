La bimba in questa foto oggi è famosissima, riuscite a riconoscerla?

La splendida bimba che vedete in questa foto oggi è una donna famosissima, un volto amato del mondo dello spettacolo: riuscite a riconoscerla?

La bimba che vede in questa foto oggi è una donna famosissima, un’attrice e showgirl amatissima del panorama dello spettacolo: riuscite a riconoscerla? Il viso non è cambiato molto conserva la stessa bellezza delicata e gli occhioni sono inconfondibili. Proprio lei ha deciso di pubblicare questo scatto sul suo profilo Instagram, seguito da oltre quattrocento mila follower. Oltre ad essere un’attrice è anche una modella e una conduttrice e il suo programma regala sempre colpi di scena. Avete capito di chi si tratta? Della splendida Anna Falchi ovviamente! La foto è stata pubblicata proprio da lei qualche tempo fa in relazione ad una puntata di C’è tempo per… dedicata agli anni 80. Ovviamente, Anna Falchi è stata ricoperta di complimenti per questo scatto che rivela quanto fosse bella anche da bimba e non solo adesso che è famosissima.

La bimba nella foto è la famosissima Anna Falchi

Sebbene oggi la famosissima Anna Falchi sia certamente diversa e abbia acquisito tutto il fascino di una donna adulta, questo scatto di lei da bimba è l’esempio di quanto la bellezza sia un dono posseduto fin da piccolissima. Tratti delicati, nasino armonioso e lo sguardo penetrante che ancora oggi la caratterizza. Attrice, conduttrice e modella, la sua vita lavorativa e la sua carriera sono un successo inarrestabile e anche nella vita privata le cose procedono per il meglio da quando è legata ad Andrea Ruggiero, suo compagno dal 2012. La showgirl è mamma di una splendida bimba che, di sicuro, avrà ereditato tutta la sua bellezza e la grazia. E voi, avevate capito che questa bimba in foto era la famosissima Anna Falchi?

La splendida Anna Falchi continua a conquistare i social scatto dopo scatto e la sua bellezza senza tempo riesce a lasciare sempre tutti senza parole!