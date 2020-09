È stata per anni un volto familiare per chi era bambino negli anni ’80: Manuela Blanchard oggi ha 60 anni, vi sveliamo che fine ha fatto.

La si vedeva in tv ogni giorno alle 16 in punto, col suo sorriso smagliante e la sua allegria contagiosa: negli anni ’80 Manuela Blanchard intratteneva i bambini conducendo, insieme a Paolo Bonolis e al mitico pupazzo Uan, il contenitore di cartoni animati Bim Bum Bam, vera istituzione televisiva dell’epoca. Nata a Milano il 25 maggio, Manuela Blanchard il cui vero cognome è Beillard, debuttò nel mondo dello spettacolo all’inizio degli anni ’80 come attrice e modella, prendendo parte ad alcune pubblicità e con dei piccoli ruoli in un paio di film. Prima di approdare a Bim Bum Bam, lavora come annunciatrice dapprima in una tv locale, Antenna Nord, e dall’82 all’ ’84 presenta “Il circo di Sbirulino” al fianco di Sandra Mondaini. Nell’ ’83 fa da valletta nel telequiz “Un milione al secondo” condotto da Pippo Baudo su Rete 4. Ma è nel 1985 che per Manuela arriva il grande successo, quando viene chiamata a sostituire Licia Colò nella conduzione di Bim Bum Bam, trasmissione vincitrice di ben tre telegatti. Manuela Blanchard oggi ha 60 anni, vediamo cosa ne è stato di lei.

Manuela Blanchard, la sua nuova vita dopo Bim Bum Bam

Quando, a metà degli anni ’90, Italia 1 comunica la decisione di cancellare Bim Bum Bam e di mandare in onda solo i cartoni animati, le furono proposte delle televendite, ma Manuela rifiuta. Una volta chiuso per sempre il programma, a differenza del suo collega Paolo Bonolis che ha fatto una brillante carriera nel mondo dello spettacolo, Manuela ha detto addio alla tv ed ha intrapreso una strada completamente differente, lontana dai riflettori. La Blanchard oggi vive in Brianza, sulle colline, ed ha un figlio ultratrentenne, Michael, avuto dal bassista Vittorio Bianco. Dopo l’abbandono delle scene, si è dedicata allo yoga ed alla naturopatia, insegna Shaolin Quan, Tai ji Quan e Baduanjin. Nel 2020 Manuela Blanchard è tornata in tv dopo ben 22 anni di assenza, con un altro programma destinato ai più piccoli, in onda su DeA Junior (Sky) ed intitolato Tai Chi One.

Noi comunque speriamo sempre in un revival, un giorno, del mitico trio di Bim Bum Bam.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui