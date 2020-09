Chiara Ferragni, clamorosa novità in arrivo: l’indiscrezione bomba

L’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni potrebbe presto rivelare una clamorosa novità secondo l’ultima indiscrezione bomba: scopriamo tutti i dettagli.

Influencer, imprenditrice, modella, Chiara Ferragni è una donna di grande successo la cui carriera prosegue sempre al massimo senza intoppi e secondo l’ultima indiscrezione bomba potrebbe presto rivelare una grande novità. Seguitissima sui social, il suo profilo Instagram conta oltre ventuno milioni di fan che seguono con la massima attenzione la sua vita privata e lavorativa e che l’hanno sostenuta durante l’ultima accusa che è sfociata in una denuncia. Sposata con Fedez dal quale ha avuto uno splendido bambino, Chiara Ferragni è sempre un fiume di novità e notizie, come l’ultima indiscrezione bomba secondo la quale potrebbe presto cambiare casa e trasferirsi. Scopriamo tutti i dettagli.

Chiara Ferragni, indiscrezione bomba: si trasferisce?

Secondo l’ultima indiscrezione bomba Chiara Ferragni starebbe per acquistare una mega villa sul Lago di Como, dove vip del calibro di George Clooney amano trascorrere il tempo nelle loro proprietà. Il costo dell’immobile si aggirerebbe intorno ai tre milioni di euro e avrebbe dimensioni mastodontiche: quindici camera da letto, un parco immenso, decine di bagni e dotata ovviamente di ogni lusso. La villa in questione sarebbe Villa Barzaghi e sarebbe dotata anche di una depandance per accogliere gli ospiti. A quanto pare, secondo l’indiscrezione bomba, Chiara Ferragni e il marito Fedez si troverebbero nel mezzo di una trattativa. Sebbene al momento non ci siano notizie ufficiali in merito e i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni, è certo che la coppia ami molto la località come dimostrato durante la loro ultima visita. Inoltre, pare che i due avessero già parlato di vendere la loro abitazione di Los Angeles per trasferirsi a Milano, probabilmente per motivi lavorativi.

Sebbene non ci sia ancora nulla di certo, i fan di Chiara Ferragni sono già impazziti all’idea che la loro beniamina faccia il suo ritorno in Italia in maniera ufficiale e definitiva: e voi cosa ne pensate? L’influencer comprerà la villa da sogno?