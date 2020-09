Confessione choc dell’attrice: “Difficile mettere un punto alla tua esistenza”

Arriva la confessione choc dell’attrice, ormai malata di tumore da diversi anni: “E’ difficile mettere un punto alla tua esistenza”

Lei è una delle attrici icona degli anni ’90, amatissima dai più giovani e anche apprezzatissima. E’ stata un’icona di stile e di bellezza, che ancora oggi fa sognare i suoi fa. Divenuta nota per aver interpretato uno dei personaggi più amati delle serie tv americane per ragazzi, oggi è una donna matura e provata da una malattia che da diversi anni la sta corrodendo. Un tumore maligno al seno che la sta lentamente prosciugando della vita, anche se non è ancora pronta a lasciarsi andare e a mollare. Una vera guerriera, che però sembra essere pronta a dire addio ai propri cari. Nel frattempo però ha deciso di rilasciare una lunga intervista al magazine ‘Elle’, per mettersi a nudo non solo in merito alla sua vita, ma anche alla malattia, che è tornata più aggressiva di prima. Scopriamo insieme le strazianti parole dell’attrice di ‘Streghe’ e ‘Beverly Hills 90210’. Vediamo insieme la confessione choc dell’attrice.

“E’ difficile mettere un punto alla tua esistenza”: confessione choc dell’attrice

Shannen Maria Doherty, nota anche solo come Shannen Doherty, è nata a Memphis il 12 aprile del 1971, ed è un’attrice statunitense. Figlia di un bancario, John Thomas e di una proprietaria di un salone di bellezza, Rose, ha un fratello più grande di quattro anni, Tom. Il primo ruolo importante lo ottiene nel 1982, quando viene ingaggiata per interpretare Jenny Wilder nello sceneggiato “La casa nella prateria“. Il successo arriva dopo qualche anno, quando diviene famosa per aver interpretato i ruoli di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 e di Prue Halliwell nella serie televisiva Streghe.

Shannen combatte dall’agosto 2015 con un cancro al seno, diagnosticato nel marzo dello stesso anno. Oltretutto, dagli anni ottanta è affetta dalla malattia di Crohn, una grave infiammazione intestinale cronica. Nel 2017 annuncia di essere guarita dal cancro, ma l’anno successivo comunica di doversi operare di nuovo. Il 4 febbraio scorso, durante un’intervista al programma Good Morning America, annuncia il ritorno del cancro al seno, oramai al quarto stadio. Durante l’intervista rilasciata ad ‘Elle‘ dichiara: “Ogni volta che arriva il momento in cui potrei farlo mi sembra così definitivo, così irrevocabile. La verità è che mi sento ancora un essere umano in salute, in forze. È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ancora altri 10 o 15 anni“. Noi speriamo davvero che questa non sia la fine!