Dov’è stato girato ‘Mare Fuori’? Ecco tutte le location dell’amatissima serie televisiva con Carolina Crescentini e Carmine Recano.

L’appuntamento con ‘Mare Fuori’ è iniziato soltanto da una settimana, eppure la famosa serie televisiva ha letteralmente conquistato l’interesse di milioni di telespettatori. Incentrata sulle vicende di un gruppo di giovani, sia ragazze che ragazzi, all’interno del casa circondariale di Nisida, la fiction sarebbe dovuta andare in onda verso Marzo scorso. Ma, a causa della pandemia da Coronavirus, la sua messa in onda è stata clamorosamente rimandata al mese di Settembre ed, ovviamente, Ottobre. La serie, infatti, è composta da bene 12 episodi. Protagonisti indiscussi di ‘Mare Fuori’, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sono Carolina Crescentini e Carmine Recano. Anche se ad arricchire e a rendere ancora più stellare il cast ci sono tantissimi altri attori, giovanissimi e non, che rendono ancora di più il tutto più straordinario. La domanda, però, adesso sorge spontanea: dov’è stato girato ‘Mare Fuori’? Sappiamo benissimo che la serie televisiva è completamente ambientata a Napoli ed, in particolare, presso il carcere di Nisida, ma esattamente quali sono le location? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Dov’è stato girato ‘Mare Fuori’? Tutte le location nel minimo dettaglio

Soltanto una settimana fa ed, esattamente, Mercoledì 23 Settembre, è iniziato il viaggio di una nuova serie televisiva. Diretta da Carmine Elia, lo stesso regista di tantissime altre serie televisive, ‘Mare Fuori’ si appresta a fare compagnia il suo amato pubblico italiano per circa sei settimane. Con protagonisti indiscussi Carolina Crescentini e Carmine Recano, la fiction si concentra sulle vicende di un gruppo di ragazzi, tutti minorenni, all’interno della casa circondariale di Napoli. E così, tra storie ‘particolari’ e drammi, la serie non fa altro che raccontare tutto ciò che riguarda i suoi giovanissimi protagonisti. La domanda, però sorge spontanea: sappiamo benissimo e, tra l’altro, lo abbiamo detto precedentemente, che tutta la serie televisiva è ambientata a napoli, ma dov’è stato girato esattamente ‘Mare Fuori’? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che per alcune scene siano state girate proprio presso il carcere di Nisida, è proprio qui, infatti, che si trova la casa circondariale per i minorenni. Ma non è affatto finita qui. Sembrerebbe, inoltre, che si contino tantissime altre location. A partire, quindi, da Cava de’ Tirreni, l’Orto Botanico e Nisida. Fino presso la Marina Militare a Via Marina, nei pressi del porto di Napoli, Corso Umberto, Sanità e molto altro ancora.

Insomma, se vedendo la serie televisiva, vi siete posti la domanda dove fosse stato girato ‘Mare Fuori’, adesso sapete perfettamente la risposta.

