Non perde mai occasione di poter sorprendere e lasciare senza parole tutti i suoi adorati e numerosi sostenitori, Emma Marrone. E così, dopo aver annunciato l’uscita del suo nuovo singolo ‘Latina’, che tra l’altro si sta dimostrando un vero e proprio tormentone, e la sua partecipazione come coach ad x-Factor, qualche ora fa, l’ex cantante di Amici ha annunciato un’altra incredibile e clamorosa novità in arrivo. Sappiamo benissimo che con il suo immenso pubblico la salentina ha un rapporto speciale. Ed è proprio a loro che non può affatto ‘nascondere’ nulla. Ne abbiamo parlato, infatti, quando, un anno fa, è stata costretta ad interrompere il suo percorso musicale per gravi problemi di salute. Ma non è affatto finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, Emma Marrone non ha potuto fare a meno di condividere questa incredibile novità in arrivo con i suoi sostenitori. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, in un vero e proprio batter baleno, i suoi ammiratori non hanno perso occasione per dimostrarle il loro affetto e la loro ammirazione.

Emma Marrone, incredibile novità in arrivo: splendido annuncio a sorpresa

Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo benissimo, Emma Marrone non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi adorati sostenitori. A partire, quindi, da splendidi annunci che riguardano la sua vita lavorativa. Fino a siparietti ed episodi che, invece, si concentrano sulla vita di tutti i giorni. Anche quella che, pochissime ore fa, ha voluto condividere è, senza alcun dubbio, una vera e propria incredibile novità. Di che cosa parliamo esattamente? Beh, da come si può chiaramente immaginare, si tratta dell’uscita di un nuovo singolo. Ebbene si, avete letto proprio bene. A distanza di pochissime settimane dall’uscita di ‘Latina’, la cantante salentina si appresta ad entrare nella casa di tutti gli italiani con una nuova canzone e, soprattutto con un nuovo featuring. Insomma, una grandissima novità in arrivo che Emma Marrone non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme a questa ‘storia’.

È proprio questa l’incredibile novità in arrivo che Emma Marrone ha annunciato sui suoi canali social ufficiale. Venerdì 2 Ottobre, da come si può chiaramente leggere dal post riproposto in alto, esce ‘C’hai ragione tu’, la nuova canzone cantata da Emma Marrone e Gianni Bismark. Insomma, noi non vediamo l’ora di ascoltarla, voi?

