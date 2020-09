Gf Vip, Elisabetta Gregoraci e la confessione inaspettata alla De Blanck: perché è finita la storia con l’ex marito Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci sta attraversando un periodo molto florido della sua carriera, e il Grande Fratello Vip si può dire sia arrivato al momento giusto. La sua permanenza all’interno della casa è caratterizzata da diversi episodi di rilievo. In primis, la sua partecipazione è decisamente molto apprezzata e aspettata dai fan della donna. Il suo percorso è stato caratterizzato da due episodi molto particolari, il primo è sicuramente il bacio con Pierpaolo Pretelli e la loro vicinanza decisamente molto ‘pericolosa’. Poi c’è da dire che tra lei e Fulvio Abbate non è stata una convivenza molto semplice. Con il resto del gruppo invece la donna sembra andare molto d’accordo, soprattutto con Patrizia De Blanck. Ed è proprio alla nobildonna che la conduttrice ha voluto svelare alcuni dettagli molto intimi e personali della propria vita privata. Come potrete ben immaginare, c’entra l’ex marito Flavio Briatore. La Gregoraci ha infatti voluto svelare perché è finita con l’ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci 40 anni appena compiuti e Flavio Briatore che di anni ne ha 70, sono stati tra le coppie più chiacchierate e ammirate dello showbiz. Conosciuti nel lontano 2005 in una discoteca, decisero solo tre anni più tardi di convolare a nozze. La cerimonia fu decisamente indimenticabile. Matrimonio in grande stile, a cui parteciparono moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo. Dal matrimonio tra i due è nato un bellissimo figlio, Nathan Falco Briatore. Nonostante l’amore grandissimo per il figlio, i due dopo ben 12 anni di amore e matrimonio hanno deciso di dirsi addio.

E adesso, durante il Gf Vip, la donna ha deciso di svelare all’amica e compagna di avventura Patrizia De Blanck il motivo per cui la sua relazione con Briatore è finita. “No, perché mi trascurava molto. È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male. Mia mamma è morta e il giorno del funerale mi ha lasciata sola e se ne è andato perché se ne doveva andare in discoteca. Io da quel giorno non l’ho più perdonato… Muore mia mamma, io ero in Calabria, mi dice ‘vengo’. È arrivato ed è andato via. Lui non è cattivo. È perché non sa gestire queste cose. Alle quattro mi disse: “Beh, andiamo, c’è l’inaugurazione del locale”. E quella cosa non sono riuscito a perdonargliela, perché non si fa. Io sono sempre stato accanto a lui quando stava male e questa cosa mi ha ferito tanto”… Queste le parole lapidarie della conduttrice, che sembra non aver ancora superato quell’episodio che deve averla certamente segnata nel profondo.

