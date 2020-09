Gf Vip, Fulvio Abbate ne ha per tutti: “Non si resiste con queste squinzie…”, lo scrittore non ci sta e spara a zero sui concorrenti

Quella di lunedì è stata una quinta serata davvero molto movimentata, per i concorrenti del Grande Fratello Vip, che sta tenendo i telespettatori incollati allo schermo. La puntata si è aperta con un filmato su quanto accaduto tra Franceska Pepe e il resto del gruppo, i quali sembrano essersi accaniti contro la modella. Mentre lei continua a portare avanti le sue opinioni, il resto del gruppo mostra una certa insofferenza nei suoi confronti. Successivamente è stata poi la volta del confessionale di Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, che sono stati colti da una scintilla improvvisa. Agli occhi di Alfonso Signorini i due sarebbero già pronti per una storia, ma chissà… Dopo è arrivato il toccante incontro tra Massimiliano Morra e la compagna Dalila, che si è poi trasformato in un triangolo piuttosto caotico, con Adua Del Vesco. Le due donne hanno infatti discusso a causa di Massimiliano Morra e di alcune affermazioni fatte da Dalila su Adua sul suo account social Instagram.

Tra i grandi protagonisti di questa quinta edizione c’è stato sicuramente anche lo scrittore Fulvio Abbate, che ne ha avute da dire e ridire su tutti i concorrenti. In particolare, l’uomo si è scontrato spesso e volentieri con gli altri concorrenti della casa e forse è stato un vero e proprio sollievo per lui essere eliminato lo scorso lunedì. Successivamente a ‘Radio Radio’, ha deciso di dire la propria senza troppi peli sulla lingua.

“Se tu hai un minimo di cultura, sentire questi che hanno un immaginario che va da Sanremo a Paperissima, molti di questi non hanno mai visto un film di Fellini, per dirne una. Tutto questo è devastante. Non possiedono neanche un briciolo di ironia. Non vedevo l’ora di scappare, perché non resisti quando vedi quattro squinzie che stanno lì tutto il giorno con il phon e la spazzola. Della Gregoraci non ne contemplo neppure l’esistenza. Lei è convinta di essere Mata Hari, ha intorno dei boys che le danno questa sensazione. Lei è convinta che questo Grande Fratello sarà il suo Magnificat. La Ruta è insostenibile. Lei si sveglia e inizia a ballare per mostrarsi“. Parole durissime che fanno capire quanta insofferenza ci sia nei confronti degli ex compagni di avventura.