Ha fatto una splendida sorpresa alla fidanzata, Adua Del Vesco, proprio durante una puntata del GF Vip e così il pubblico ha avuto modo di conoscerlo, ma chi è Julian Condor?

Il GF Vip regala sempre emozioni uniche, come abbiamo avuto ormai modo di appurare e come è stato per Adua Del Vesco, l’attrice e concorrente di questa edizione, che ha ricevuto la visita a sorpresa del suo fidanzato, Julian Condor. All’interno della casa più spiata d’Italia si susseguono sempre nuovi colpi di scena, com’è stato per la confessione di Gabriel Garko, ma anche momenti difficili, come la reazione di uno dei concorrenti in diretta durante l’ultima puntata a seguito di una polemica scoppiata sui social. Il GF Vip è una montagna russa di avvenimenti, di sentimenti e attimi toccanti. Lo sa bene Adua Del Vesco, ritrovatasi a convivere con l’ex Massimiliano Morra, che era spesso apparsa preoccupata di come l’attuale fidanzato, Julian Condor, potesse reagire a quanto stava accadendo nella casa del GF Vip. A sorpresa, il giovane è arrivato a darle il suo sostegno e a rassicurarla del fatto di essere orgoglioso di lei e portarle l’affetto e il calore di tutta la sua famiglia. Ma chi è Julian Condor, cosa sappiamo di lui? Scopriamolo.

GF Vip, chi è Julian Condor fidanzato di Adua Del Vesco

Il fidanzato di Adua Del Vesco ha conquistato tutti gli inquilini della casa del GF Vip che si sono espressi con grande ammirazione nei suoi confronti per la compostezza, la dolcezza e l’eleganza dimostrata. Julian “Giuliano” Condor è nato nel 1995 e, da quanto affermato dalla stessa Adua Del Vesco, è per metà di nazionalità tedesca e metà siciliana. Pare che sia laureato e abiti a Milano, che lavori nel mondo della moda e, talvolta, sia anche un modello. La dolce Adua Del Vesco ha spesso parlato di lui, raccontando quanto le sia stato vicino durante uno dei momenti più drammatici della sua vita e come grazie a lui abbia capito che non voleva arrendersi. “Mi sono chiesta se valeva la pena di rinunciare a lui”, ha detto l’attrice parlando di Julian Condor durante una puntata del GF Vip. Sempre da quanto raccontato da Adua Del Vesco, il loro amore risale ai tempi del liceo e il ragazzo sarebbe stato il suo primo fidanzato. Julian Condor è molto discreto anche sui social, sebbene poco prima dell’ingresso dell’attrice al GF Vip abbia postato sul suo profilo Instagram uno scatto che li ritrae insieme per augurarle buona fortuna. “Ci aspetta un nuovo viaggio, ma tu guidi e io sarò il copilota” ha scritto nella didascalia, per incoraggiare Adua Del Vesco.

Julian Condor si è presentato al GF Vip con grande delicatezza e infinita classe, facendo scoppiare in lacrime la fidanzata che non ha potuto abbracciarlo a causa delle regole imposte per evitare il contagio da Coronavirus. Alla domanda di Alfonso Signorini che ha chiesto se Adua Del Vesco lo ritenesse l’uomo della sua vita lei ha risposto affermativamente e il ragazzo ha spiegato, seppur con timidezza, che il sentimento è reciproco.

Il

Il pubblico e gli inquilini della casa del GF Vip sono rimasti piacevolmente colpiti da Julian Condor e voi cosa ne pensate del fidanzato di Adua Del Vesco?