Pierpaolo Petrelli è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Pochi sanno però che l’uomo ha anche debuttato come cantante: il suo primo singolo musicale è stato lanciato due mesi fa. Pierpaolo è al momento uno dei protagonisti più discussi della casa più spiata d ‘Italia, il motivo? Beh il bellissimo e tenero legame che sembra aver stretto con la meravigliosa Elisabetta Gregoraci. Infatti, a quanto pare, l’uomo è molto preso dalla donna e sta cercando in tutti i modi, a piccoli passi e con dolci attenzioni di avvicinarsi a lei. Diversi sono stati già i baci tra i due che hanno fatto sognare i fan del noto programma, il primo avvenuto in piscina sott’acqua, dopo che Alfonso Signorini aveva avviato una gara di resistenza. Da quel momento sembra che l’ex velino di Striscia La Notizia abbia occhi solo per la Gregoraci. Non tutti sanno però che Petrelli ha debuttato due mesi fa in veste di cantante, lanciando il suo primo singolo musicale.

Al Grande Fratello Vip sono ormai tantissimi i colpi di scena che continuano ad animare l’atmosfera in casa, ricordiamo l’abbandono improvviso di Flavia Vento, che decise di lasciare il programma a meno di 24 ore dall’inizio. Tra i concorrenti in gara anche l’ex velino Pierpaolo Petrelli, che al momento è al centro del gossip per il legame instaurato all’interno del reality con Elisabetta Gregoraci. Non tutti sanno però che l’uomo ha fatto il suo debutto come cantante, lanciando il suo primo singolo musicale. Infatti, Pierpaolo si è cimentato in un brano dalla sonorità estiva “Rondine”, accompagnato dalla cantante Giorgina, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il singolo non ha avuto grande successo e il suo ascolto si è decisamente fermato.

Infatti, il brano ‘Rondine‘ su youtube ha raccolto soltanto 35 mila di visualizzazioni, nonostante la presenza dell’ex velino e della cantante Georgina. Il video del brano è stato molto apprezzato, ma il tentativo musicale non sembra aver dato i suoi sperati frutti. Petrelli ha cercato di seguire la tendenza musicale dell’estate con questo suo tormentone inaspettato, e ha tentato di esprimere completamente la sua passione per la musica.

