GF Vip, Serena Enardu sbotta e risponde alle critiche di due concorrenti

Il GF Vip è seguitissimo ventiquattr’ore al giorno e spesso delle semplici chiacchierate si trasformano in polemiche, lo sa bene Serena Enardu che sbotta sui social per rispondere alle critiche di due concorrenti.

Serena Enardu sbotta e risponde tramite il suo profilo Instagram ad alcuni commenti fatti da due concorrenti all’interno della casa del GF Vip. La showgirl, che ha partecipato anche lei al programma durante la scorsa edizione in cui uno degli inquilini era il suo ex fidanzato storico, Pago, ha postato diverse storie tramite il social per dire la sua. Se di recente Pago sembra aver presto una drastica decisione su di lei, la bella Serena Enardu si era ritrovata al centro delle polemiche solo qualche giorno fa proprio a proposito dell’ex fidanzato e di nuovo si era sfogata duramente su Instagram. La storia si ripete: pare che nella casa del GF Vip due concorrenti abbiano fatto diversi commenti sulla showgirl e, nel giro di poco, la notizia o, meglio, i video incriminati sarebbero le stati inviati da alcuni fan molto arrabbiati. A questo punto Serena Enardu ha deciso di rispondere per le rime a quando sarebbe stato detto all’interno della casa del GF Vip sul suo conto.

GF Vip, critiche a Serena Enardu, lei risponde

Secondo quanto riportato, i protagonisti dell’episodio sarebbero Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che avrebbero commentato in maniera non molto lusinghiera la showgirl. Serena Enardu ha risposto tramite le sue Instagram stories spiegando che alcuni fan le hanno inviato dei video in cui si parla di lei. La giovane si è chiesta se le parole abbiano un peso, soprattutto in un luogo come il GF Vip e ha aggiunto che le fa “specie” che alcune persone che fanno la “morale” al prossimo stanno giudicando e insultando una donna che non conoscono con commenti carichi di “pregiudizio” e “ignoranza”. Serena Enardu ha specificato di non dare peso a queste persone poiché non le conosce ma che ha trovato grave che una cosa del genere sia stata lasciata “perdere” poiché la tv dovrebbe essere usata per dare messaggi positivi. Questa la risposta ai commenti che sarebbero stati mossi a Serena Enardu all’interno della casa del GF Vip. Vi terremo aggiornati per i possibili sviluppi.

Continueremo a seguire sia il GF Vip sia la bella Serena Enardu per scoprire come evolverà la situazione.