Attualmente Matilde Brandi è felicemente sposata e mamma di due bimbe, ma sapete chi è il suo ex compagno? È un famosissimo attore.

È una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Matilde Brandi. Dopo diversi anni dalla sua partecipazione a ‘Tale e Quale Show’, dove ha avuto la possibilità di mostrare a tutti le sue doti da cantante, imitatrice ed interprete, la bellissima romana ha preso parte al famoso e tanto agognato reality di Canale 5. È stata una scelta sofferente, lo sappiamo benissimo. Non soltanto perché, come raccontato dalla diretta interessata, la Brandi è mamma di due splendide bambine. E sappiamo benissimo quanto sia difficile per una mamma ‘lasciare’ i suoi figli. Ma anche perché, a quanto pare, suo marito Marco Costantini non sembrerebbe essere stato affatto d’accordo con questa scelta. Anche se, per amore, è stato ‘costretto a condividerla’. Ecco, ma la domanda adesso sorge spontanea: dal momento che, attualmente, Matilde Brandi è felicemente sposata, siete curiosi di conoscere chi sia il suo ex compagno? Tranquilli, noi vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo che, senza alcun dubbio, lo riconoscerete. Anche perché, anche lui è un personaggio dello spettacolo. Ed, in particolare, un famosissimo attore. Ecco tutti i dettagli.

Matilde Brandi, chi è il suo ex compagno? Tutti i dettagli

Attualmente, come dicevamo precedentemente, Matilde Brandi è sposata con Marco Costantini. E, soprattutto, è madre di due splendide gemelle. Tuttavia, è bene che voi sappiate che, prima di incontrare il suo attuale marito, la bellissima romana era felicemente fidanzata con un altro personaggio della televisione. E, come dicevamo precedentemente, con un attore famosissimo. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Stiamo parlando proprio di lui: Paolo Calissano. Ebbene si. È proprio lui l’ex compagno di Matilde Brandi. Non sappiamo esattamente quali siano stati motivi della loro separazione, sia chiaro. Fatto sta che i due sono stati legati molto tempo.

Ancora prima di incontrare Marco Costantini e, quindi, di sposarsi e di diventare mamma, Matilde Brandi ha avuto un ex compagno. E si tratta, come dicevamo precedentemente, di Paolo Calissano, volto di punta di numerosi film e, soprattutto, di numerose fiction televisive.

