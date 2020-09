Miriana Trevisan, le commoventi parole su Instagram sono dedicate a lui..

Miriana Trevisan, la nota showgirl italiana lascia un post su Instagram con un messaggio dedicato proprio a lui.. Scopriamo di più

La showgirl italiana Miriana Trevisan, ex stellina di Non è la Rai, ex velina di Striscia la Notizia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi, è un volto conosciuto nel mondo dello spettacolo. Ex moglie di Pago, attuale concorrente del programma Tale e Quale Show in onda su Rai 1, i due hanno avuto una storia durata anni ed insieme hanno avuto un figlio, Nicola. I due oggi sono rimasti in buoni rapporti, hanno trovato il loro equilibrio, come la stessa Trevisan ha rivelato; è stata infatti ospite speciale al Grande Fratello Vip nella precedente edizione per dare tutto il suo supporto al suo ex marito quando era uno dei concorrenti della casa. Miriana è molto seguita sui social. Il suo profilo Instagram è ricco di scatti sensuali in cui appare sempre bellissima. Oggi la showgirl ha pubblicato un post nel quale ha dedicato parole commoventi proprio a lui..

Miriana Trevisan, il post su Instagram è dedicato proprio a lui: le commoventi parole

E’ dal suo profilo Instagram che Miriana Trevisan sceglie di dedicare un post al tristissimo evento che in queste ore l’ha colpita. La showgirl ha subito un grave lutto in famiglia perdendo suo padre in queste ultime ore. Investita da un profondo ed immenso dolore Miriana Trevisan ha voluto salutare il suo papà che le ha regalato una vita piena di amore e di gioia. E’ con un commovente post che la showgirl ha voluto volgergli un ultimo e dolcissimo saluto. “Buon Viaggio Papà. Ti Amo Tanto. Grazie, Grazie, Grazie”- un breve ed intenso messaggio nel quale gli augura buon viaggio e lo ringrazia per tutto. E’ con il messaggio lasciato nel suo ultimo post nel quale Miriana fa sapere a quanti la amano e la seguono della perdita di cui adesso soffre:

Immediatamente arrivano nei commenti sotto il post tantissimi messaggi di cordoglio dei fan i quali dimostrano un forte affetto e si stringono intorno al dolore della Trevisan per la triste perdita. Noi tutti ci stringiamo intorno al dolore per la perdita.